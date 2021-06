Matt Hancock: les Britanniques appellent Boris Johnson à éliminer Matt Hancock après un scandale de fraude | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans une vague de colère contre le secrétaire à la Santé, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​demandé au Premier ministre de retirer le secrétaire d’État qui a été vu sur des photos dans une étreinte passionnée avec son assistante, Gina Coladangelo. Après que des images aient montré que M. Hancock, 42 ​​ans, saisissait les fesses de Mme Coladangelo, qui a reçu un salaire de 15 000 £, beaucoup ont critiqué le secrétaire à la Santé pour sa conduite. Commentant l’histoire, une personne a déclaré: “Homme vil et dégoûtant, virez-le et expulsez-le de la fête.”

Un second a dit : « Il suffit de le renvoyer. C’est un ministre incompétent depuis le début. »

Un troisième a déclaré: “Peu importe qu’il ait aidé 40 000 résidents de maisons de soins à mourir, 60 000 personnes handicapées.

“C’est tout simplement trop quand il est pris en flagrant délit d’abus de position et d’embrassement de quelqu’un au mépris des règles plus flagrant que Neil Ferguson ne l’a jamais fait.

“Va-t-il marcher ou être licencié ? en doutez. Les politiciens de nos jours sont trop autorisés, sans vergogne et rarement tenus pour responsables.”

Un autre a déclaré: “Hancock représente la corruption, la saleté et le copinage qui vous font avoir honte d’être britannique.”

Les images, révélées par The Sun, auraient été prises dans les couloirs du ministère de la Santé en mai.

On pense que Mme Coladangelo connaît le marié et père de trois secrétaires à la Santé depuis leur passage à l’Université d’Oxford et a été nommée directrice non exécutive du ministère de la Santé en septembre dernier.

À la suite de la nouvelle, M. Hancock a présenté des excuses au public mais a refusé de se retirer de son poste.

Ils ont également remercié le public de continuer à suivre les directives énoncées par le gouvernement.

Bien que les conseils sur la distanciation sociale n’excluent pas les câlins, les conseils pour l’Angleterre indiquent que vous “devriez être prudent”.

Alors que le Premier ministre a clos l’affaire, la présidente du Parti travailliste, Anneliese Dodds a déclaré: “Si Matt Hancock a secrètement entretenu une relation avec un conseiller de son bureau – qu’il a personnellement nommé à un rôle financé par les contribuables – c’est un abus flagrant. de pouvoir et un conflit d’intérêts évident.

“L’acte d’accusation contre Matt Hancock comprend le gaspillage de l’argent des contribuables, laissant les maisons de soins exposées et maintenant accusé d’avoir enfreint ses propres règles Covid.

“Sa position est désespérément intenable. Boris Johnson devrait le licencier.”

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien conseiller du Premier ministre a publié des SMS prétendument de M. Johnson qualifiant son secrétaire d’État de “désespéré”.

M. Johnson avait ensuite qualifié de “catastrophe” les tentatives du secrétaire d’État d’acheter des équipements de protection individuelle, selon les messages publiés par son ancien conseiller.

Plus tôt cette année, un tribunal a statué que M. Hancock avait agi illégalement lorsque son département n’avait pas révélé les détails des contrats signés pendant la pandémie.