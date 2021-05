Matt Hancock news: Hancock ne devrait PAS démissionner après les allégations de Covid de Cummings – Sondage | Politique | Nouvelles

Matt Hancock répond aux allégations de Dominic Cummings

Mercredi, M. Cummings a témoigné dans le cadre d’une enquête conjointe de la commission de la santé et des soins sociaux et de la science et de la technologie des Communes et a formulé un certain nombre d’allégations potentiellement graves contre M. Hancock. L’ancien conseiller principal, qui a quitté ses fonctions plus tôt cette année, a déclaré qu’il avait déclaré au Premier ministre que le secrétaire à la Santé devrait être limogé pour ses échecs dans la gestion de la pandémie de Covid. M. Cummings a insisté sur le fait qu’il y avait une vingtaine de raisons pour lesquelles M. Hancock – dont il a précédemment décrit le département comme une “ruine fumante” – aurait dû recevoir la botte.

Il a affirmé que le secrétaire du Cabinet Sir Mark Sedwill – le plus haut fonctionnaire du pays – avait également recommandé le licenciement du secrétaire à la Santé.

Downing Street n’a pas nié que M. Johnson envisageait de limoger M. Hancock en avril de l’année dernière, mais a insisté pour que le Premier ministre fasse maintenant confiance au secrétaire à la Santé.

M. Cummings a également accusé M. Hancock de “comportement criminel et honteux” en interférant avec le système de test et de traçage du NHS pour atteindre son objectif “stupide” de 100000 par jour alors que M. Johnson était à l’hôpital avec un coronavirus.

Le dernier sondage Express.co.uk, qui s’est déroulé de 15 heures le mercredi 26 mai à 13h30 le jeudi 27 mai, demandait: “Matt Hancock devrait-il démissionner après les nouvelles allégations dévastatrices de Dominic Cummings sur Covid?”

Près des trois quarts des personnes qui ont participé au sondage (73% ou 9 017 lecteurs) ont déclaré que le secrétaire à la Santé ne devrait pas être licencié à la suite des allégations d’explosifs portées contre lui.

Un peu plus d’un quart (26% ou 3 173 lecteurs) ont déclaré que M. Hancock devrait être limogé, tandis que le 1% restant (125 lecteurs) était indécis.

Réagissant à notre histoire originale, un lecteur d’Express.co.uk a fulminé: “Cummings est un homme amer à qui on ne peut pas faire confiance pour se souvenir avec précision.

“Son témoignage n’est pas fiable et il n’y a rien de substantiel pour le soutenir.”

Une deuxième personne a écrit: “Bien sûr, il ne devrait pas démissionner uniquement parce qu’un type égoïste avec des raisins aigres le dit.”

Un autre lecteur a ajouté: “Je ne croirais pas ce que Cummings dit que cet homme a un agenda parce qu’il a été expulsé.”

S’exprimant devant la commission mercredi, M. Hancock a déclaré aux députés: “Je pense que le secrétaire d’État à la Santé aurait dû être limogé pour au moins 15, 20 choses, y compris mentir à tout le monde à plusieurs reprises en réunion après réunion dans la salle du Cabinet et publiquement.

«Il ne fait aucun doute que de nombreux hauts fonctionnaires ont réalisé des performances bien, bien désastreuses, en deçà des normes auxquelles le pays est en droit de s’attendre.

«Je pense que le secrétaire d’État à la santé est certainement l’une de ces personnes.

“J’ai dit à plusieurs reprises au Premier ministre qu’il devait être renvoyé, tout comme le secrétaire du Cabinet, de même que de nombreux autres hauts responsables.”

Il a ajouté: «À mon avis, de manière désastreuse, le secrétaire d’État avait pris, alors que le Premier ministre était sur son lit de mort imminente, sa promesse d’en faire 100 000 d’ici la fin du mois d’avril.

«C’était une chose incroyablement stupide à faire parce que nous avions déjà cet objectif en interne.

«Ce qui s’est passé ensuite, quand je suis revenu vers le 13 avril, j’ai commencé à recevoir des appels, et le n ° 10 recevait des appels, disant que Hancock interfère avec la construction du système de test et de traçabilité, parce qu’il dit à tout le monde ce qu’il faut faire pour maximiser ses chances d’atteindre son objectif stupide d’ici la fin du mois.

«Nous avions la moitié du gouvernement avec moi au n ° 10 qui m’appelait frénétiquement pour ne pas faire ce que dit Hancock, construire la chose correctement à moyen terme.

«Et nous avons demandé à Hancock de les appeler tous en leur disant, en bas des outils, faites ceci, suspendez les tests pour que je puisse atteindre ma cible.

“À mon avis, il aurait dû être renvoyé pour cette seule chose, et cela signifiait en soi que tout le mois d’avril a été énormément perturbé par différentes parties de Whitehall essayant fondamentalement de fonctionner de différentes manières complètement, parce que Hancock voulait pouvoir continuer. TV et dites «regardez-moi et ma cible de 100K».

“C’était un comportement criminel et honteux qui a causé un préjudice grave.”

Mais s’exprimant à la Chambre des communes plus tôt dans la journée (jeudi), M. Hancock a nié avec fureur les allégations faites contre lui par M. Cummings et a déclaré: «Ces allégations non fondées sur l’honnêteté ne sont pas vraies.

“J’ai toujours été franc avec les gens en public et en privé.”

Répondant à une question urgente à la Chambre des communes, M. Hancock a ajouté: “Chaque jour depuis que j’ai commencé à travailler sur la réponse à cette pandémie en janvier dernier, je me suis levé chaque matin et j’ai demandé” Que dois-je faire pour protéger la vie? “

«C’est le travail du secrétaire à la Santé en cas de pandémie.

“Nous avons adopté une approche d’ouverture, de transparence et d’explication à la fois de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas.”