Matt Hancock news: Le secrétaire à la Santé libère une défense émotionnelle face aux allégations de Cummings Politique | Nouvelles

Matt Hancock a déclaré au Parlement qu’il avait répondu à 2667 contributions à la Chambre des communes, organisé 84 conférences de presse avec Boris Johnson et répondu aux questions de ses collègues, des médias et du public. Le secrétaire à la Santé avait l’air ému en admettant qu’il se demandait chaque matin comment protéger au mieux des vies.

M. Hancock a déclaré: “Je me réjouis de l’occasion de venir à la Chambre pour déclarer officiellement que ces allégations non fondées sur l’honnêteté ne sont pas vraies.

«J’ai toujours été franc avec les gens en public et en privé.

«Chaque jour depuis que j’ai commencé à travailler sur la réponse à cette pandémie en janvier dernier, je me suis levé chaque matin et je me suis demandé ce que je devais faire pour protéger la vie?

«C’est le travail du secrétaire à la Santé en cas de pandémie.

Il a ajouté: «Depuis janvier dernier, j’ai assisté à cette maison plus de 60 fois, avec le Premier ministre, nous avons organisé ensemble 84 conférences de presse, j’ai répondu à 2667 contributions à cette maison.

«J’ai répondu aux questions de collègues, des médias et du public.

“Nous continuerons à maintenir cet esprit d’ouverture et de transparence tout au long.”

Plus à venir…