Matt Hancock obtient un nouveau poste d’envoyé de l’ONU quatre mois après avoir quitté le Cabinet

Matt Hancock a annoncé aujourd’hui qu’il avait été nommé représentant spécial auprès des Nations Unies (Photo : PA/Matt Hancock)

Il peut sembler qu’il y a quelques semaines seulement, des images de Matt Hancock embrassant son collègue de travail ont été placardées sur Internet – mais cela fait en réalité quatre mois.

Cela fait si longtemps, en fait, que l’ancien secrétaire à la Santé, qui a démissionné à cause du scandale, a maintenant trié un autre rôle pour le tenir occupé.

Il a annoncé aujourd’hui qu’il avait été nommé représentant spécial auprès des Nations Unies.

Son travail, qui ne sera pas rémunéré, se concentrera sur l’aide aux pays africains pour se remettre du Covid-19.

Il a déclaré qu’il était « honoré » d’avoir reçu le rôle, ajoutant sur Twitter: « Je travaillerai avec l’ONU, les Commissions économiques des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) pour aider l’Afrique à se remettre de la pandémie et promouvoir le développement durable. ‘

Il a ajouté dans un communiqué: « Je suis ravi de rejoindre la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique dans ses efforts impressionnants pour aider l’Afrique à renforcer sa reprise économique après la pandémie et la durabilité de son développement.

Honoré d’avoir été nommé Représentant spécial des Nations Unies. Je travaillerai avec @UN @ECA_OFFICIAL pour aider l’Afrique à se remettre de la pandémie et promouvoir le développement durable. – Matt Hancock (@MattHancock) 12 octobre 2021

« Je me soucie profondément de faire en sorte que cela se produise non seulement en raison de la forte opportunité économique, mais parce que nous partageons une vision de l’Afrique en tant que partenaire stratégique à long terme. »

M. Hancock, qui était marié à son épouse Martha à l’époque, a démissionné de son poste au Cabinet après avoir embrassé et embrassé un assistant (un ami d’université) dans son bureau dans des images de vidéosurveillance qui ont été divulguées en juin.

Il s’agissait d’une violation des règles de distanciation sociale qu’il a aidé à créer et à promouvoir auprès du public.

S’exprimant à l’époque, il a déclaré: « La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise. »

Selon l’ONU, les pays africains risquent de payer plus de 300 milliards de livres sterling pour se remettre de la pandémie.

La sous-secrétaire générale de l’ONU, Vera Songwe, a déclaré que le « succès » de M. Hancock dans la gestion de la réponse du Royaume-Uni à la pandémie témoigne des forces qu’il apportera à ce rôle.

Une personne lit un exemplaire du journal Sun à Westminster, Londres, avec l’histoire et des photos du secrétaire à la Santé Matt Hancock embrassant sa conseillère Gina Coladangelo (Photo: PA)

Dans une lettre publiée sur Twitter par M. Hancock, Mme Songwe a déclaré: » L’accélération des vaccins qui a conduit le Royaume-Uni à accélérer la reprise économique témoigne des forces que vous apporterez à ce rôle, ainsi que de votre expérience fiscale et monétaire. .

« Le rôle soutiendra la cause de l’Afrique au niveau mondial et garantira que le continent progresse mieux, en tirant parti des innovations financières et en travaillant avec les principales parties prenantes telles que le G20, le gouvernement britannique et la COP26. »

Dans sa lettre d’acceptation, également publiée sur Twitter, le député conservateur a écrit: « Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous devons donc profiter de ce moment pour garantir que l’Afrique puisse prospérer. »

Cela vient alors qu’un rapport accablant des députés a été publié sur la façon dont les erreurs et les retards du gouvernement et des conseillers scientifiques ont coûté des vies pendant la pandémie.

L’étude, du Comité des sciences et de la technologie multipartite et du Comité de la santé et des soins sociaux, a déclaré que la préparation du Royaume-Uni à une pandémie était beaucoup trop axée sur la grippe, tandis que les ministres ont attendu trop longtemps pour faire adopter des mesures de verrouillage au début de 2020.

Dans un rapport de grande envergure, les députés ont déclaré que la planification du Royaume-Uni était trop « étroitement et inflexiblement basée sur un modèle de grippe » qui n’a pas réussi à tirer les leçons de Sars, Mers et Ebola.

L’ancienne médecin-chef, la professeure Dame Sally Davies, a déclaré aux députés qu’il y avait une « pensée de groupe », les experts en maladies infectieuses ne croyant pas que « le Sars, ou un autre Sars, nous arriverait d’Asie ».

