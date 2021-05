Matt Hancock PERSONNELLEMENT responsable de milliers de décès de Covid affirme Cummings | Politique | Nouvelles

Lors d’une séance de preuve accablante devant les députés, l’ancien conseiller en chef du Premier ministre, Dominic Cummings, a accusé le secrétaire à la Santé d’avoir induit en erreur M. Johnson sur la politique à suivre pour les personnes qui passent de l’hôpital aux maisons de soins.

M. Cummings a déclaré qu’il était “complètement absurde” de prétendre que les maisons de soins seraient protégées car les personnes atteintes de Covid-19 étaient envoyées de l’hôpital aux maisons de soins sans être testées.

“Hancock nous a dit dans la salle du Cabinet que les gens allaient être testés avant de retourner dans des maisons de retraite”, a déclaré M. Cummings.

«Nous n’avons découvert que par la suite que cela ne s’était pas produit.

«Maintenant, toute la rhétorique du gouvernement était que nous mettions un bouclier autour des maisons de retraite et bla bla c’est complètement absurde.

“Bien au contraire de mettre un bouclier autour du, nous avons renvoyé les personnes atteintes de Covid dans les maisons de retraite.”

Des milliers de personnes sont mortes dans des maisons de soins au début de la pandémie après que des cas aient été importés des hôpitaux.

M. Cummings a déclaré que le Premier ministre envisageait de renvoyer M. Hancock pour les échecs mais avait changé d’avis.

Downing Street a refusé de nier les allégations lorsqu’on lui a demandé cet après-midi, affirmant qu’il ne ferait aucun commentaire sur les affirmations de l’ancien employé du No10.

Puis, à la question de savoir si M. Johnson avait pleinement confiance en Hancock, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu: “Oui”.

«Le secrétaire à la Santé a travaillé en étroite collaboration avec le premier ministre tout au long et ils se sont entièrement concentrés sur la protection du système de santé et de soins et sur le sauvetage de vies.

Plus à venir…