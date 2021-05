Matt Hancock présente le plan du Royaume-Uni pour éviter une «explosion» dans les affaires Covid et le retard de la feuille de route | UK | Nouvelles

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a rejeté les suggestions de l’animateur de Sky News, Sophy Ridge, selon lesquelles le gouvernement pourrait être contraint de «revenir en arrière» sur sa feuille de route hors du verrouillage. M. Hancock a déclaré que les Britanniques devaient être “prudents et vigilants” afin d’éviter une “explosion de cas” de la variante indienne du coronavirus. Il a admis que la variante était devenue “la souche dominante dans certaines régions du pays, y compris à Bolton et Blackburn”.

Il a déclaré: «Nous pouvons rester sur la bonne voie avec notre stratégie d’utilisation du vaccin pour faire face à cette pandémie et ouvrir soigneusement et prudemment.

«Mais nous devons être vigilants face à la propagation de la maladie.

«Parce que cette variante peut se propager encore plus rapidement que la variante Kent, cela signifie que si elle devient incontrôlable, nous aurons un très, très grand nombre de cas.

“Nous devons nous assurer de ne pas avoir cette explosion dans les cas. Nous devons être prudents, être vigilants.”

JUST IN: Matt Hancock avertit ceux qui ont reçu deux doses de vaccin “ pourraient encore mourir ”

Il a insisté: “Notre objectif reste d’adopter une approche prudente et irréversible”.

M. Hancock a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni avait vu un peu plus de 1300 cas de la variante indienne au Royaume-Uni.

Il a révélé que «les premières données» des laboratoires suggèrent que le vaccin est efficace contre la variante.

Cependant, il a appelé à la prudence, ajoutant: “La protection vaccinale est très élevée mais elle n’est pas absolue.”

Vendredi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la variante indienne B.1.617.2 pourrait entraîner une “perturbation grave” de la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage en Angleterre le 21 juin.

Samedi, la British Medical Association a déclaré qu’elle était sérieusement préoccupée par la décision de poursuivre l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Le Dr Richard Jarvis de la BMA a déclaré: «C’est une réelle inquiétude que lorsque de nouvelles mesures seront levées le 17 mai, la majorité des jeunes, qui sont souvent très mobiles socialement et pourraient donc être les plus exposés à une souche plus infectieuse, ne le soient pas encore. vacciné.”

Les lecteurs d’Express.co.uk sont divisés sur la question selon une enquête récente, bien qu’une petite majorité soutienne un délai de réouverture.

Le sondage a révélé que de nombreux lecteurs exhorteraient Boris Johnson à “freiner” la réouverture du coronavirus au Royaume-Uni à la suite d’une poussée de la variante indienne.

Au total, 5 154 lecteurs ont répondu à la question «Alors que la variante indienne augmente, Boris devrait-il mettre des pauses à la réouverture du 21 juin?»

Quelque 2 846 (53%) ont soutenu qu’il devrait le faire, tandis que 2 221 (46%) n’étaient pas d’accord.