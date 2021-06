Matt Hancock ‘s’est assis sur des données qui auraient pu éviter de prolonger le verrouillage’ .

Le secrétaire à la Santé a été accusé de ne pas en faire assez pour mettre en évidence les principales conclusions (Photo: .; PA)

Matt Hancock n’a pas informé Boris Johnson d’une étude majeure qui aurait pu inciter le Cabinet à poursuivre la réouverture du pays le 21 juin, a-t-on rapporté.

Le secrétaire à la Santé aurait eu connaissance de données montrant l’efficacité des vaccins contre la variante Delta (anciennement connue sous le nom de variante indienne) trois jours avant le Premier ministre, le chancelier Rishi Sunak et Michael Gove, le ministre du cabinet.

Les quatre se sont rencontrés dimanche dernier pour faire un dernier appel sur l’opportunité de reporter la « Journée de la liberté » du 21 juin.

Des chiffres familiers avec la réunion affirment que les conclusions de Public Health England (PHE) n’ont pas été soulevées par M. Hancock, rapporte le Telegraph.

Ils auraient également été exclus des documents d’information distribués avant les pourparlers.

Les résultats auraient été envoyés par courrier électronique aux assistants de Downing Street quelques heures plus tôt, bien que PHE ait envoyé un rapport à M. Hancock la veille et l’ait informé des conclusions générales trois jours auparavant.

Les experts en santé publique ont cité l’incertitude quant à l’efficacité des vaccins comme raison pour repousser la fin des restrictions au 19 juillet.

Beaucoup ont estimé qu’il fallait faire plus de travail pour savoir si la vaccination brise, ou simplement affaiblit, le lien entre l’infection et la maladie grave.

M. Hancock et Michael Gove, photographiés au stade de Wembley lors du match Angleterre contre Écosse (Photo: UEFA)

L’augmentation soudaine de la domination de la variante Delta a compliqué la situation – les scientifiques pensaient largement qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner qu’elle était plus résistante aux vaccins, mais ont été alarmés par l’augmentation des cas et des signes indiquant que les hospitalisations étaient en augmentation.

Les conseillers scientifiques de Sage ont présenté la réunion de dimanche dernier avec une modélisation qui a montré que la réouverture le 21 juin entraînerait une forte augmentation des admissions à l’hôpital.

L’étude PHE a montré que les jabs AstraZeneca et Pfizer étaient en fait plus efficaces pour prévenir l’hospitalisation avec la dernière souche qu’ils ne l’étaient contre les variantes précédentes.

Cela a peut-être incité les ministres à lever les restrictions lundi de toute façon, bien que bon nombre des craintes exprimées par les experts concernaient le nombre de personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées plutôt que l’efficacité du jab.

Steve Baker, vice-président d’une faction de députés conservateurs anti-verrouillage, a déclaré au Telegraph: ” Soit Matt Hancock pensait que ces données étaient insignifiantes, soit il pensait qu’elles devraient être cachées au Premier ministre et à d’autres ministres clés.

Les fuites de messages et les briefings internes suggèrent que M. Hancock a été critiqué par M. Johnson pour sa gestion de la pandémie (Photo: PA)

” Quoi qu’il en soit, on se demande quelle conversation doit maintenant être nécessaire avec le Premier ministre, et je suis convaincu que cela intéressera mes collègues des commissions restreintes concernées.

«Si Matt Hancock cachait délibérément des informations pertinentes, qu’essayait-il de gagner? Le premier ministre a-t-il été renvoyé ?

Une source gouvernementale a affirmé que des “données équivalentes” établies par Sage avaient été montrées à M. Johnson et à ses collègues et comprenaient des conclusions similaires sur l’efficacité des vaccins.

La source a déclaré au journal: “Lorsque la décision a été prise de retarder, les ministres savaient que les vaccins fonctionnaient. C’est pourquoi nous achetons plus de temps pour obtenir plus de coups dans les armes.’

Certaines mesures suggèrent que les vaccins fonctionnent mieux que prévu par les prévisions présentées lors de la réunion, les cas augmentent à un rythme beaucoup plus lent que les semaines précédentes, tandis que les patients hospitalisés semblent moins susceptibles de tomber gravement malades et de mourir que lors des vagues précédentes car ils ont tendance à être plus jeunes

Les ministres envisageraient d’avancer la date au 5 juillet si la situation continue de s’améliorer.

Le Premier ministre a déclaré vendredi que les données indiquaient “certainement” qu’il serait en mesure de lever les restrictions Covid restantes le 19 juillet.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();