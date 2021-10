Matt Hancock s’est vu confier un nouveau rôle majeur des mois après que le scandale des baisers l’a forcé à quitter le Cabinet | Politique | Nouvelles

M. Hancock a été nommé envoyé spécial auprès des Nations Unies. Il a tweeté : « Honoré d’être nommé Représentant spécial des Nations Unies ».

« Je travaillerai avec l’ONU et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique pour aider l’Afrique à se remettre de la pandémie et promouvoir le développement durable. »

M. Hancock a démissionné en juin après que le Sun a publié des photos et un clip vidéo de lui et de Gina Coladangelo – tous deux mariés à l’époque et père de trois enfants – dans une étreinte passionnée.

Répondant à sa nomination, également sur Twitter, le président de la commission restreinte des Affaires étrangères et collègue député conservateur Tom Tugendhat l’a décrite comme une « nomination fascinante et importante ».

Il a ajouté : « Stimuler les économies de l’Afrique est l’une des tâches les plus essentielles de cette génération.

(Plus à venir)