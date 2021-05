Matt Hancock vérifie les faits d’Andrew Marr de la BBC lors d’un affrontement sur l’interdiction de voyager en Inde – VIDEO | Politique | Nouvelles

Andrew Marr a parlé à Matt Hancock de la décision du gouvernement de ne pas interdire les voyages en provenance de l’Inde plus tôt étant donné la diffusion de la variante indienne. L’animateur de la BBC a qualifié le retard dans la décision de “dingue” pour beaucoup au Royaume-Uni. Cependant, M. Hancock a ensuite vérifié les propres graphiques de la BBC autour des statistiques sur les coronavirus, affirmant que la sélection de données par M. Marr “était la mauvaise façon de voir les choses”.

M. Marr a demandé: “Compte tenu de ce que nous savons maintenant, regrettez-vous de ne pas avoir mis l’Inde sur la liste rouge le 9 avril?”

Le secrétaire à la Santé a répondu: “À l’époque, cette variante n’était même pas une variante sous enquête.”

L’animateur de la BBC a ensuite présenté un graphique de données, ajoutant: «Les numéros de cas dans les pays que vous mettez sur la liste rouge comptent vraiment.

“J’ai un graphique ici pour nous rappeler les données du 9 avril. Il y avait une vingtaine de cas par million au Pakistan. Le Pakistan est allé sur la liste rouge.”

JUST IN: Matt Hancock riposte à Sophie Ridge au milieu d’un interrogatoire

Il a déclaré: «Le Bangladesh comptait 40 cas par mission. Ils figuraient sur la liste rouge.

“L’Inde, il y a eu 84 cas par mission, et l’Inde ne figurait pas sur la liste rouge et cela semble franchement dingue pour beaucoup de gens.”

M. Hancock a riposté: “Ces données ne sont pas la bonne façon de les regarder. J’ai entendu dire que vous avez utilisé ce graphique et que vous l’avez utilisé comme un fait plus tôt.

«Permettez-moi de vous expliquer, ces données dépendent de la quantité de tests disponibles et il y a beaucoup plus de tests en Inde qu’au Bangladesh et au Pakistan.

«La décision de mettre le Bangladesh et le Pakistan sur la liste rouge à cette date a été prise en raison du taux de positivité des personnes venant dans ce pays.

“Nous avons un système de surveillance à la frontière qui est meilleur que les systèmes de surveillance nationaux dans des pays comme le Pakistan et le Bangladesh.”

Lorsque M. Marr a tenté d’interrompre M. Hancock, le secrétaire à la Santé a répondu: «Vous m’avez posé des questions sur les données, alors laissez-moi répondre!

«Le nombre de personnes séropositives venant dans ce pays était trois fois plus élevé pour les personnes venant du Pakistan et du Bangladesh que pour l’Inde.

“Une fois que ce nombre pour l’Inde a commencé à augmenter, nous les avons ajoutés à la liste rouge.”

PLUS À VENIR…