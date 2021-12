Matt Hardy partage une mise à jour sur Jeff Hardy après que la WWE l’a renvoyé chez lui

Les fans de la WWE sont préoccupés par le bien-être de Jeff Hardy après que la WWE l’a renvoyé chez lui ce week-end. Samedi, Hardy a participé à un match par équipe à six lors d’un événement en direct, mais est parti à travers la foule avant la fin du match. Le lendemain, Rey Mysterio a pris sa place, et ni lui ni la WWE n’ont commenté la situation. Cependant, le frère de Hardy, Matt Hardy, a fait le point lundi via Twitch.

« J’ai parlé un peu à Jeff aujourd’hui », a déclaré Matt par Fightful. « Il va bien. Il va bien. Je pense qu’il ira bien. encore une fois, ce ne sont pas mes affaires. S’il veut entrer dans les détails, il le fera lui-même. Jeff va bien. Il est à à la maison et d’accord. Ce n’est pas mon affaire ou une histoire à raconter ou à expliquer. De plus, ce n’est pas mon histoire à raconter parce que ce n’est pas mon point de vue. J’aime mon frère et je veux qu’il aille bien et qu’il soit en bonne santé.

Jeff a connu sa part de problèmes au fil des ans. En 2019, Hardy a raté la majeure partie de l’année en raison d’une blessure et est entré en cure de désintoxication après avoir été arrêté deux fois pour des infractions liées à l’alcool, comme mentionné par Comicbook.com. Jeff a parlé de ses problèmes de dépendance dans le podcast After the Bell.

« Quand j’ai été arrêté le 3 octobre 2019, la veille, j’ai appelé la WWE et j’ai dit » J’ai besoin d’aide. J’ai besoin d’un traitement « , a déclaré Hardy l’année dernière. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, comme avec cette histoire d’alcool », mais oui, j’ai tellement appris en convalescence, juste de petites choses comme un jour à la fois mec, concentrez-vous sur aujourd’hui, ne pas boire ou ne pas me droguer et c’est juste appeler mon parrain tous les jours et de parler à un autre homme alcoolique. Il y a quelque chose de puissant à ce sujet lorsque vous admettez ce que vous êtes et que vous pouvez aimer le posséder et juste mec, et il y a un morceau énorme dans mon cœur et mon esprit sachant que si je ne bois plus jamais Je ne vais jamais avoir d’autres ennuis.

Jeff Hardy, 44 ans, est l’une des superstars de la WWE les plus titrées de tous les temps. Il a remporté le championnat de la WWE, le championnat du monde des poids lourds à deux reprises, le championnat intercontinental à cinq reprises, le championnat des États-Unis et le championnat par équipe à huit reprises avec Matt. Jeff est le neuvième champion du Grand Chelem dans l’histoire de la WWE.