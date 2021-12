Matt Heafy de Trivium : Bruce Dickinson m’a dit qu’un jour j’aurais une voix comme Ronnie James Dio

Dans une nouvelle interview avec Métal Wani, TRIVIUM leader Matt Heafy se souvient avoir rencontré deux légendes du métal, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson et ARC-EN-CIEL et SABBAT NOIR chanteur Ronnie James Dio, à des occasions distinctes il y a une décennie et demie. Il a déclaré : « Nous avons été interviewés le Bruce Dickinsonémission de radio en 2006, [when we were promoting] ‘La croisade’. Et je me souviens que je me disais : « Je dois parler de la voix à ce type. Je lui ai posé toutes ces questions sur la voix, et ce qu’il m’a dit à la fin, c’était : « Je crois qu’un jour ta voix deviendra quelque chose comme Ronnie James Dio.’ C’est ce que Bruce Dickinson me dit. J’étais, genre, ‘Merci, mec.’ Il m’est resté pour toujours. Puis, [in October] 2007, nous jouons [a show in Japan opening for] PARADIS ENFER et je peux rencontrer Dio. j’ai dit Dio cette même histoire. J’ai dit, ‘Bruce Dickinson dit qu’un jour j’aurais une voix comme toi. Ronnie James Dio rit, sourit et il dit : ‘Tu sais, Bruce a finalement admis que je suis l’un de ses héros. Et c’était un peu la fin de ça. Et nous avons partagé un verre de vin ensemble. Et ce n’était qu’une nuit très trippante. »

De retour en 2015, lourd Raconté Jackie entièrement en métall’émission de radio diffusée à l’échelle nationale que voir Ronnie James Dio avec PARADIS ENFER a vraiment eu un impact profond sur lui et ses camarades de groupe. Il explique : « A cette époque, j’étais un fan occasionnel du DIO Matériel. J’avais connu les grands succès. Je ne connais pas grand-chose à part l’album ‘Holy Diver’. Et j’ai définitivement raté le sien SABBAT-ère matériel. Alors quand j’ai vu cet ensemble, en particulier la chanson ‘Paradis et enfer’, cela m’a montré comment je voulais représenter le métal que je créais. Comme la même manière quand j’ai entendu pour la première fois METALLIQUE et je n’ai jamais entendu de metal de toute ma vie. Je n’ai jamais entendu de métal livré de cette façon. Et pour pouvoir entendre Dio vivre et pouvoir entendre Tommy Iommi live, pour pouvoir entendre comment cela a été décrit avec ce groupe, cela m’a vraiment époustouflé et a époustouflé nos esprits.

« Quand on s’est rencontré Dio par la suite, ça a changé ma vie de pouvoir rencontrer l’un des plus grands chanteurs de métal de tous les temps et d’être vraiment accueilli par lui », a-t-il ajouté. « Et il nous a si bien traités et il était très humble et très poli. C’était incroyable. C’était vraiment, c’était un de ces moments où, en y repensant, cela ne semble pas réel. Et après cette nuit-là, j’ai pris ma guitare et j’ai inévitablement commencé à en écrire qui sonnait comme la chanson ‘Paradis et enfer’, Je ressens. Eh bien, je n’essayais pas de faire quelque chose qui sonne comme ça. La première chose qui est sortie est quelque chose qui a manifestement été inspiré par cette chanson. »

TRIVIUMle dixième album de, « Dans la Cour du Dragon », est sorti en octobre via un label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.



