Matt Heafy de Trivium: Covid 19 est “ très réel ”

TRIVIUM chanteur Matt Heafy dit que même les personnes en bonne santé sans conditions préexistantes peuvent devenir très malades avec le COVID-19.

Lourd a fait le commentaire afin de repousser la croyance selon laquelle le nouveau coronavirus n’affecte que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, telles que l’asthme, le diabète et les maladies cardiaques.

Jeudi (22 avril), Mat pris à son Instagram d’écrire: «Un membre de ma famille a récemment été malade pendant plus de 11 jours de Covid et a maintenant été admis à l’hôpital avec du liquide dans les poumons et une pneumonie à Covid. Ils n’ont aucune condition préexistante, sont extrêmement forts physiquement et mentalement, résilient et ne prenait pas de risques.

«C’est très réel», a-t-il poursuivi. “Celui qui vous dit le contraire ne veut pas que la vie” normale “ou le plaisir revienne.

«Prends soin de toi et remettons tout en place pour pouvoir être apprécié ensemble.

«Envoyez tout ce que vous pouvez de positif à qui que vous connaissez qui est affligé», a-t-il conclu.

Une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse aurait frappé particulièrement durement les jeunes aux États-Unis, beaucoup d’entre eux souffrant de complications du COVID-19 auxquelles ils ne s’attendaient pas.

Selon Nouvelles NBC, le nombre d’enfants hospitalisés avec des symptômes sévères du COVID-19 dans le Michigan a atteint un sommet de 70 cette semaine – deux fois plus que ceux qui ont été hospitalisés pendant les pires jours de la vague qui a balayé l’État en novembre.

le Centres pour les services Medicare et Medicaid estiment que pas moins de 130 millions d’Américains pourraient avoir une maladie préexistante – soit environ la moitié de tous les adultes non âgés aux États-Unis.