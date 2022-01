Matt Heafy de Trivium et Chuck Billy de Testament collaborent sur la nouvelle chanson « Behold Our Power »

TRIVIUM leader Matt Heafy a collaboré avec TESTAMENT chanteuse Chuck Billy sur une nouvelle chanson intitulée « Voici notre pouvoir ». Le morceau, sorti sous lourdle nom de via son Youtube chaîne, a apparemment été écrit comme la chanson thème de l’épisode 2022 de la Pologne Fête mystique. L’événement, qui doit avoir lieu en juin, sera titré par JUDAS PRIEST, OPETH et DESTIN MISÉRICORDANT.

TRIVIUMle dixième album de, « Dans la Cour du Dragon », est sorti en octobre dernier via un label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.

L’automne dernier, TRIVIUM terminé une tournée aux États-Unis avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et LA HAINE RACE.

TESTAMENTle dernier album de , « Les Titans De La Création », est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par Gamelle et guitariste Eric Peterson, tandis que Juan Urteaga de Studios du Trident coproduction, enregistrement et ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer de nouvelles illustrations pour la couverture de cette version.

Début 2020, TESTAMENT complété « La Baie contre-attaque » tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.

La jambe nord-américaine de « La Baie contre-attaque » La tournée devait initialement débuter le 6 octobre 2021 au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêter à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre 2021 à The Fox à Oakland, en Californie. Le trek a depuis été reprogrammé pour avril et mai 2022.



