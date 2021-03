Matthew Kiichi Heafy, le musicien américano-japonais le plus connu comme le guitariste et chanteur principal du Grammy-groupe de heavy metal nommé TRIVIUM, a publié le « Silence dans la neige » EP acoustique, avec des versions retravaillées de quatre chansons de l’album 2015 du même nom du groupe. Vous pouvez maintenant l’écouter dans le Youtube clip ci-dessous.

Chansons en vedette:

00:00 Silence dans la neige



03:35 Le fantôme qui vous hante



07:34 Jusqu’à ce que le monde devienne froid



10:26 La chose qui me tue



13:22 Bonus: violence faite de neige

Selon Lourd, il y aura un EP acoustique pour chaque disque sauf celui de 2020 « Ce que disent les hommes morts ».

Lourd est également un joueur passionné qui a progressivement construit son Tic profil à un succès massif au cours des dernières années. Ses Tic les efforts ont été présentés par Microsoft, TechCrunch, Forbes et au-delà. Il est également un pratiquant de jiu-jitsu brésilien et un connaisseur de la nourriture. Lourd diffuse quotidiennement sur son Tic canal « matthewkheafy », montrant le travail en coulisse qu’il faut pour rester en forme pour jouer de la guitare et faire du chant. Il joue TRIVIUM chansons sur demande et chaque jour est un nouveau spectacle réalisé par les fans, pour les fans.

Une partie de LourdParmi les réalisations notables de ce dernier, citons l’accueil du tout premier village de jeux entièrement en métal à Wacken Open Air, en compétition contre Ninja dans l’escarmouche d’été Twitch Rivals, en compétition et en célébrant l’ouverture de l’arène e-sport de Full Sail, créant Envelopperchanson thème de, étant StreamlabMeilleur vendeur de produits dérivés de streamers de tous les temps, faisant partie du top 100 des chaînes les plus abonnées sur Tic, menant la charge en tant que pionnier de la musique en streaming sur Tic (également en partenariat avec Tic pour créer les guides pratiques officiels sur la diffusion de musique sur Ticpage d’aide), et co-fonder le Fondation Metal & Honey, qui soutient l’hôpital Orlando Health Arnold Palmer pour les enfants. 100% des bénéfices bénéficient directement au programme de musicothérapie.

Lourd est également apparu récemment sur « Le spectacle Drew Barrymore », où il a surpris un fan et lui a offert une guitare.

TRIVIUMle neuvième album complet de « Ce que disent les hommes morts », est disponible dès maintenant via Records du Roadrunner.



