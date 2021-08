Matt Heafy de Trivium : le premier album de Slipknot “Changed My Life”

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, TRIVIUM leader Matt Heafy On lui a demandé de quels décès de musiciens il avait été le plus touché au cours de l’année écoulée. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça fait tellement. Il y en a trois que je veux voir. Joey Jordison, évidemment. NŒUD COULANT‘s ‘(sic)’ était la première chanson TRIVIUM jamais joué. Je me souviens avoir été au collège et au lycée en train de cacher mes écouteurs sous mes cheveux pendant les cours pour écouter ça en premier NŒUD COULANT enregistrer. Ce disque a changé ma vie. je dois faire ‘Valeurs familiales’, et Joey Jordison était sur cette tournée, jouant de la batterie pour CORN. Et je suis si heureux d’avoir pu dire Joey cette. j’ai dit Joey ces histoires, sur quel impact NŒUD COULANT eu sur ma vie. Alexi Laiho de ENFANTS DE BODOM. Autant que NŒUD COULANT est si important pour les années de formation de TRIVIUM, ainsi est ENFANTS DE BODOM. ENFANTS DE BODOM n’est peut-être pas un groupe qui [all of your] les auditeurs sont aussi familiers avec, mais c’est probablement l’un des [Finland’s] les groupes de metal extrême les plus légendaires de tous les temps. Leurs premiers disques — ‘Quelque chose de sauvage’, ‘Haïr les éleveurs’ et « Suivez la faucheuse » — Je ne serais pas ici sans. Tout comme je disais que je ne serais pas ici sans le premier NŒUD COULANT enregistrer. Alexi Laiho passé trop jeune; Je pense qu’il avait à peu près le même âge que Joey également. Et Riley Gale de DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE. Je pensais que c’était un groupe qui aurait pu devenir l’un des prochains grands et meilleurs groupes de metal au monde. Et il passa [at], je pense, 34, 35 ans. Heureusement, nous avons pu les emmener en tournée et j’ai pu apprendre à les connaître.

“Ce dont je suis si heureux, c’est de ces trois personnes que j’ai pu leur dire à quel point j’aime leur musique”, a-t-il poursuivi. “C’est quelque chose que, tout au long de mes années, je dis toujours aux gens à quel point je suis fan de leurs trucs. Et chaque fois que je dis [that to] un musicien professionnel, ils deviennent généralement un peu bizarres à ce sujet. Mais ça ne me dérange pas. Et je suis très heureux d’avoir pu le dire à chacun d’entre eux. Je suis terriblement brisé qu’ils soient tous les trois partis, mais je suis heureux d’avoir pu leur dire quel impact ils ont chacun eu sur ma vie.”

TRIVIUM sortira son dixième album, intitulé “Dans la cour du dragon”, le 8 octobre via le label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.

Le mois dernier, TRIVIUM partagé la chanson titre de l’album, “Dans la cour du dragon”, qui comportait une intro épique composée et orchestrée par Ihsahn (EMPEREUR) et était accompagné d’un clip officiel de court métrage réalisé par Ryan Mackfall.

