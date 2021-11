Matt Heafy de Trivium : Metallica est « vraiment le plus grand groupe du monde »

TRIVIUM ouvert pour METALLIQUE au concert « intime » des géants du heavy metal le 4 novembre au Hard Rock Live du Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride. Les billets pour le spectacle de théâtre de 7 000 places ont été mis en vente le 30 juillet et se sont rapidement vendus. Parler à El Cuartel Del Métal sur la façon dont les métallurgistes d’Orlando ont décroché le premier créneau au METALLIQUE concert, TRIVIUM leader Matt Heafy dit : « C’était dimanche après-midi [four days before the show]. Je pense que nous étions sur le point de regarder un film avec les enfants. Et j’ai reçu un e-mail de notre manager. Il est genre ‘METALLIQUE demandé si vous pouvez être disponible pour ce jeudi. Nous étions, comme, ‘Oui. Oui nous pouvons. Faisons tout ce que nous pouvons. Mais nous avons dû garder le silence car ce n’était pas encore complètement confirmé. Cela n’a été confirmé que, je pense, 30 minutes avant que nous ne commencions à conduire vers le sud de la Floride. Nous avons donc dû ramener notre équipe en Floride, rassembler notre équipement, répéter à nouveau. Heureusement, nous répétons tous tellement individuellement, ce n’est pas comme si nous étions toujours négligents ; ce n’est pas comme si on prenait congé. Nous étions donc prêts à partir. Et nous y sommes parvenus. Nous sommes descendus là-bas. Nous n’avons pas pu dire ‘hey’ [to the guys METALLICA], mais METALLIQUE nous a laissé une lettre manuscrite étonnante et nous a donné une boîte de [METALLICA‘s] Noirci [whiskey]. »

Il a poursuivi: « Pour pouvoir les voir à une citation[-unquote] petit spectacle; Je veux dire, un petit spectacle pour eux, c’est sept mille personnes. C’est plus de monde que ce que nous pouvons faire sur un grand spectacle. Donc, pouvoir les regarder de si près – j’ai pu être par terre et les regarder – c’était incroyable. Ils sont tous incroyables, mais [James] Hetfield‘s [METALLICA frontman] la voix sonne mieux que jamais. Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais il a l’air d’être un meilleur chanteur maintenant qu’il ne l’a jamais été. Et c’est tellement incroyable. L’ambiance était géniale. »

lourd a ajouté: « C’est vraiment le plus grand groupe du monde et [have] toujours été le plus grand groupe du monde. Et c’est génial qu’ils aient pensé à nous. Ils étaient, comme, ‘Hé, allons-y TRIVIUM ici.’ Pour METALLIQUE avoir un groupe d’ouverture, c’est généralement juste leur décision; c’est tout ce qu’ils veulent faire. Et le fait qu’ils nous aient choisis était vraiment cool. »

Demandé si TRIVIUM a déjà reçu des commentaires de la part de membres de METALLIQUE sur leur musique, lourd a déclaré: « En 2006, nous avons fait des festivals avec eux. Je me souviens que nous ne les avions jamais rencontrés auparavant. Lars [Ulrich, METALLICA drummer] passe la tête dans le vestiaire. Nous étions, genre, ‘Putain de merde.’ Il commence à nous parler. Il a dit qu’ils aimaient vraiment le ‘Marionnettiste’ couverture que nous avons faite pour Kerrang ! [magazine]. Ils ont visiblement aimé le groupe parce qu’ils nous ont fait sortir. Je me souviens qu’ils nous ont amenés, VENGÉ [SEVENFOLD] et BALLE [FOR MY VALENTINE] sortis pour quelques rendez-vous et ils nous considéraient tous les trois comme la prochaine génération de groupes de métal, ce qui était vraiment cool. Ils ont toujours été complémentaires. J’ai pu traîner avec Église [Hammett, METALLICA guitarist] deux-trois fois. Église nous a emmenés à un incroyable dîner de sushis lors de cette tournée. Église nous a emmenés dans un endroit chinois incroyable à San Francisco des années et des années plus tard. Nous avons toujours gardé de bons contacts occasionnels avec eux, et ce sont eux les rois. Ils n’ont toujours été que des gens vraiment merveilleux, accueillants et extraordinaires. »

De retour en avril, TRIVIUM bassiste Paul Gregoletto réfléchi à ce que c’était que de rencontrer ses héros dans METALLIQUE. Se souvenant de la nuit de 2006 où lui et ses camarades de groupe ont fini par dîner avec Kirk Hammett à Amsterdam, il a confié à Epic Footnote Productions « Voilà mon héros » podcast : « C’était à l’hôtel où ils séjournaient. C’était à Amsterdam. C’était dans un endroit vraiment chic, et ils avaient un restaurant de sushis chic. Église vraiment aimé [TRIVIUM‘s] ‘Ascendant’ [album], et il voulait juste sortir et traîner avec nous. Nous sommes donc allés dîner à cet endroit de l’hôtel et avons à peu près tout commandé sur le menu – comme, chaque chose… Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là-bas, mais c’était assez long. C’était fou. Et puis à la fin, il m’a en quelque sorte tendu la facture en plaisantant, du genre ‘Voilà.’

« C’était assez fou de passer du temps avec ce mec », Paulo a continué. « Je ne me souviens même pas de quoi nous avons parlé ; c’est la chose la plus folle. C’est presque comme une de ces expériences [where] vous savez que c’est arrivé, mais vous ne vous en souvenez pas vraiment. C’était comme se réveiller d’un rêve et se dire : ‘Wow, c’était fou. Qu’est-il arrivé?’ Vous ne vous souvenez pas de tous les détails, mais vous savez qu’il s’est passé quelque chose. »

On lui a demandé quel âge il avait lorsqu’il a découvert pour la première fois METALLIQUEla musique de, Paulo a déclaré : « Je pense que c’était en 96 – je suis presque sûr que c’est à ce moment-là que j’ai découvert METALLIQUE. J’avais donc probablement 11 ou 12 ans quand je les ai découverts. C’était juste quand j’ai commencé à jouer de la basse. je voyais [METALLICA‘s] ‘Roi Rien’ au MTV, et j’étais juste, comme, ‘C’est le groupe. C’est la chose la plus cool qui soit. Et ces mecs jouent dans la neige, et ils ont l’air cool. À ce moment-là, tout ce que je savais, c’était le pop-punk et tout ce qui était populaire sur MTV. Ils étaient donc très différents. Et, bien sûr, le métal dans les années 90 — c’était avant que je découvre PANTERA et quelque chose comme ça – le métal n’est pas allumé MTV plus à ce stade ; il commençait à filtrer lentement. Et je ne regardais pas « Bal des Headbangers », si c’était même autour en ’96. C’était donc ça. METALLIQUE était en quelque sorte le drapeau dans le monde grand public, et Dieu merci, je les ai trouvés, car je ne sais pas si je serais entré dans la musique comme je l’ai fait. Pour moi, c’est ce qui m’a rendu sérieux à ce sujet, du genre ‘D’accord, je veux jouer ce type de musique. Je veux faire ce que font ces gars. Et à peu près après ça, c’était mes devoirs après l’école – c’était juste pour regarder METALLIQUE vidéos et regarder [METALLICA‘s] ‘Live Shit: Binge & Purge’ [concert videos] et tout ça, et j’essaie juste de les imiter avec mon propre groupe local et d’essayer de comprendre comment le faire fonctionner. »



