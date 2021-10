Matt Heafy de Trivium : « Nous n’avons eu que quatre batteurs »

TRIVIUM‘s Matt Heafy dit ça Alex Bent est un « batteur fou » qui trouve le matériel du groupe « très facile » à jouer.

En décembre 2016, TRIVIUM s’est séparé de Paul Wandtke et bien accueilli Courbé, ancien membre de CROIX DE BATAILLE et NAISSANCE DÉCRÉPIT qui avait déjà joué avec TESTAMENT en remplacement du batteur de longue date de ce groupe Gène Hoglan.

lourd discuté Courbés’ajoute à TRIVIUM lors d’une récente apparition sur « Boissons avec Johnny », l’émission de télévision sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ.

Mat dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [Alex is] batteur de studio [number] quatre. Les gens, pour une raison quelconque, disent que nous avons eu un million de changements de programmation. Nous n’avons eu que quatre batteurs, mais tout le monde agit comme si c’était beaucoup — ils agissent toujours comme si c’était dix. Nous avons eu un autre gars vivant [before Alex joined]. Mais heureusement, à chaque fois qu’on changeait, quelqu’un disait : ‘Pourquoi as-tu changé ? Pourquoi avez-vous changé ?’ Enfin, nous sommes passés à Alexis, et ils ont dit: ‘Maintenant, nous obtenons ce que vous cherchez.

« Il a, genre, 28 ans, » Mat a continué. « Il est super jeune, il vient de la tech-death et du slam et des trucs comme ça. Nous l’appelons » Modesto Monster « , mais c’est juste ce batteur super doux et fou. Nos trucs sont très faciles pour lui [to play]. Mais il a aussi joué avec du gospel et des trucs latins, donc c’est vraiment cool d’avoir un gars qui peut faire du black metal, du death metal, du gospel, du latin, de la country… »

Il y a quatre ans, lourd admis à la Ce n’est pas un podcast en métal que cela avait été difficile pour le trio de base du groupe — lourd, bassiste Paul Gregoletto et guitariste Corey Beaulieu — garder un batteur avant Courbéajout en 2016.

« La batterie est ce sur quoi le groupe est construit, c’est la fondation sur laquelle toute la musique est construite, et si vous n’avez pas de fondation solide pour une maison ou un bâtiment, elle finit par s’effondrer », Mat expliqué. « Et je suis tellement reconnaissant que les étoiles se soient finalement alignées, après huit enregistrements, pour trouver le gars que nous devions trouver. Et je pense que lorsque les gens entendent Alexis, ce n’est pas une question de ‘Pourquoi ?’ C’est plus comme une observation, comme, ‘Oh, je vois que tu l’as encore fait, mais je sais pourquoi.’ Parce qu’il est vraiment bon. »

En octobre 2019, Gregoletto Raconté Tigre d’Argent Médias cette Alexis est « non seulement un excellent batteur, mais un très bon mec. Après des années à jouer avec des gens qui n’ont pas été la bonne personne, ça fait du bien d’avoir tout mis en place. S’il y a un témoignage que cette relation fonctionne, c’est [TRIVIUM‘s 2017] enregistrer [‘The Sin And The Sentence’]. J’ai l’impression que nos capacités à traduire nos idées sur un disque viennent d’être décuplées. Il semble que maintenant, avec Alexis, écrit-il déjà à notre niveau. Il n’est avec nous que depuis environ deux ans maintenant, mais c’est juste un batteur phénoménal et cela facilite notre travail, car nous écrivons juste des riffs sympas et il est prêt à jouer avec la batterie. C’est ce dont nous avions besoin. »

En tant que bassiste et moitié de TRIVIUMla section rythmique de, Paulo a dit qu’il était « difficile d’avoir » tous les changements de batteur au fil des ans. Mais « Ça ne me dérangeait pas de jouer avec des personnes différentes, parce que j’ai l’impression que vous apprenez en quelque sorte de nouvelles façons de jouer », a-t-il expliqué. « Chacun a son propre style, et j’ai l’impression que chaque batteur avec qui nous avons joué avait une vision différente du jeu avec TRIVIUM. Au contraire, j’ai appris beaucoup plus à jouer avec différentes personnes et à adapter mon jeu de basse à celui qui était le batteur dans le groupe. »

TRIVIUMle dixième album de, « Dans la cour du dragon », est sorti le 8 octobre via un label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.