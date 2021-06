Matt Heafy de Trivium révèle ses revenus mensuels sur Twitch et dit qu’il diffusera quotidiennement depuis la route

TRIVIUM leader Matt Heafy a parlé au New York Times du succès retentissant de sa chaîne Twitch, qui compte 220 000 abonnés.

Mat, qui diffuse tout, des jeux vidéo, des cours de guitare à TRIVIUM et des reprises de chansons acoustiques, alors qu’il n’est pas sur la route et attend le prochain TRIVIUM cycle de tournées d’albums, a déclaré que le Tic chaîne a généré un peu moins de 10 000 $ par mois en 2019 et 2020. En revanche, TRIVIUM – dans lequel Mat est rejoint par trois autres membres – collecté en moyenne 11 000 $ par mois grâce à des services à la demande comme Spotify, Pomme Musique et Youtube.

L’homme de 35 ans lourd est décrit dans Le New York Times article comme « l’un des musiciens les plus dévoués de Tic” qui diffuse presque tous les jours de la semaine à 9 h et 15 h depuis janvier 2018 depuis une chambre inoccupée de sa maison à Orlando, en Floride, qu’il partage avec sa femme et leurs jumeaux de 2 ans.

“Même si je n’ai pas envie de m’entraîner, je sais que des gens vont être là pour écouter quelques heures leur morceau préféré TRIVIUM Chansons,” lourd, qui pourrait bien plus de 10 000 personnes le regarder à tout moment, a déclaré. “Alors je m’assure d’être là pour que leur journée soit bonne.”

Comme de plus en plus d’artistes, dont TRIVIUM, reprennent la route pour leurs premières performances live post-pandémique, lourd a déclaré qu’il continuerait à s’engager avec les fans via Tic des tournées du groupe. “Je vais garder exactement la même chose – 9 heures et 15 heures, du lundi au vendredi”, a-t-il déclaré. “Chaque spectacle, chaque balance, chaque échauffement vocal; chaque jour de congé, je joue à des jeux dans la chambre d’hôtel.”

“Je le considère comme faisant partie de ma vie maintenant”, a-t-il ajouté. “Et je veux continuer à faire ça aussi longtemps que possible.”

Selon Influencer MarketingHub, Tic Les streamers peuvent gagner de l’argent grâce à une combinaison de liens d’affiliation, de vente de produits personnalisés, de dons, de parrainage et de gains de tournois. Tic les affiliés et les partenaires peuvent gagner une partie de l’argent que les gens paient pour s’abonner à leurs chaînes. Les téléspectateurs peuvent opter pour l’un des trois niveaux d’abonnement : 4,99 $, 9,99 $ ou 24,99 $. Le streamer et Tic partager les revenus de l’abonnement, initialement avec un partage 50:50.

Dans une interview de mars 2020 avec Forbes, lourd parlé a expliqué ce qui l’a conduit exactement à poursuivre cette voie avec des jeux vidéo en streaming et du contenu lié à la musique sur Tic.

“Eh bien, j’ai toujours été dans les jeux vidéo”, a-t-il déclaré. “Je me souviens avoir battu ‘Mario’ avant que je parlais vraiment anglais – ma mère est japonaise et elle m’a en quelque sorte élevé seule pendant un petit moment pendant que mon père était dans la marine. Je jouais donc aux jeux vidéo avant de commencer à jouer de la guitare. J’ai commencé avec les originaux comme ‘Mario’ et ‘Donkey Kong’, en quelque sorte mon chemin vers le haut et puis j’étais fortement dans les RPG comme un préadolescent à mon adolescence avec ‘Final Fantasy’. “Final Fantasy IV”, ‘VI’, ‘VII’ et ‘IX’ étaient mes préférés, puis j’ai commencé à me lancer dans les jeux de tir à la première personne comme ‘Appel du devoir’, mais je suis entré dans ceux à travers ‘Oeil doré’. J’ai commencé à regarder des streamers et j’ai décidé que je voulais le faire, mais je l’ai fait un peu à moitié au début, et pas que j’étais paresseux à ce sujet, je ne savais tout simplement pas vraiment comment le faire.

« Plus tard, je me suis lié d’amitié avec deux Tic associés, John Howell et Brandon Kaupert, et ils m’ont invité au Tic siège un jour où TRIVIUM jouait à San Francisco », a-t-il poursuivi. « Alors je suis descendu et ils m’ont fait visiter l’endroit et ils m’ont prêté l’un des Fusillade sacs à dos, que j’utilisais pour diffuser les émissions avec. J’ai donc commencé à diffuser quelques émissions et ça a commencé à bien se passer, puis j’ai visité San Francisco et j’ai rencontré Brandon et John encore une fois, et je leur ai dit, ‘Mec, j’aime Tic tellement j’aimerais pouvoir le faire plus, mais voici pourquoi je ne peux pas. Et la raison pour laquelle je n’ai pas pu, c’est parce que je dois m’entraîner entre une et trois à cinq heures par jour pour rester en forme. Et Brandon me regarde et dit : « Pourquoi ne diffusez-vous pas cela ? » J’ai eu un moment “aha” et je me suis dit: “Personne ne veut regarder ça, mec.” Et il a dit : ‘Faites-moi confiance. Essayez juste ça.’

“Alors, voilà, je n’ai jamais eu qu’un seul travail – ça a été TRIVIUM; premier groupe, premier travail — mais depuis trois ans, je suis heureux de dire Tic est devenu un deuxième emploi. Quand je suis à la maison, je gagne beaucoup plus de Tic en streaming que je ne le fais avec TRIVIUM, et puis quand je suis en tournée avec TRIVIUM, alors évidemment TRIVIUM devient de plus en plus Tic devient moins. Mais le fait que je sois capable de gagner de l’argent en faisant ce que je devrais faire en dehors de la tournée, en restant en forme, en m’entraînant et en étant prêt pour une tournée à tout moment, c’est incroyable et nous avons vraiment une communauté de soutien.”