Matt Heafy de Trivium : se faire vacciner contre le Covid 19 n’est pas une décision politique

TRIVIUM leader Matt Heafy a plaidé pour la vaccination contre le COVID-19, affirmant que la santé publique n’est pas un problème politique.

Le musicien de 35 ans, qui a révélé le mois dernier qu’il avait été testé positif pour le nouveau coronavirus après avoir été complètement vacciné, a abordé le sujet brûlant des vaccins, des masques et d’autres protocoles COVID-19 dans un article sur les réseaux sociaux vendredi (juillet 30).

Il a écrit: “Les commentaires sont désactivés dans la mesure du possible et ne seront pas lus là où ils ne peuvent pas être désactivés. Tout simplement parce que – je sais où cela ira malheureusement probablement avec 33,3% des personnes qui verront cela. Je vois beaucoup de panique (dans les médias, les réseaux sociaux et la société) sur “les gens attrapent toujours Covid malgré le fait qu’ils soient vaccinés”.

“Pensez à ma famille comme à une mini étude de cas.

“Mon père et moi avons la même génétique – nous sommes la même famille”, a-t-il poursuivi. “C’est aussi un marine. Si dur que les ongles. Mon père était à 1/2 coups (purement parce qu’il n’a pas pu obtenir le deuxième à temps) quand il a contracté COVID. 2 hospitalisations, presque mourant, et maintenant 15/ 16 semaines plus tard – a encore des dommages potentiels au foie/au cœur/aux poumons Il ressent toujours une oppression pulmonaire 17/18 semaines plus tard.

“J’étais à 2/2 coups quand ma femme (2/2 coups) a contracté Covid (probablement une variante delta) d’une personne non vaccinée. C’est passé de personne non vax à vax, à nos enfants (non vaccinés en raison de ayant 2,5 ans), à une personne vaccinée (moi). Bien que ce soit une « maladie du froid » ennuyeuse, j’ai quand même pu faire du Muay Thai sur un sac lourd, faire mes exercices de masse, faire du yoga, chanter / crier en streaming et en concert. C’était 4-5 jours ennuyeux, 1 jour légèrement pire (toujours en streaming, toujours joué), puis j’étais à 80% pendant quelques jours, puis à 100%. Idem avec ma femme. Heureusement, même chose avec mes enfants (Mia avait de la fièvre à 103/104, Akira arrivé à 102/103; les deux étaient bons en 5 jours).

“Nous devons envisager de” recevoir Covid “en tant que personne vaccinée – de la même manière que nous regardons attraper un rhume, attraper la grippe”, a-t-il ajouté. « Le % d’efficacité des vaccins était de % d’entre vous n’ayant pas été hospitalisés. Tout comme le vaccin contre la grippe (à son efficacité de 40 à 50 %).

“Je veux que les visites reprennent, je veux manger au restaurant et partager de la nourriture avec mes mains, et prendre des bouchées de la nourriture de mes amis, partager des boissons avec des amis, m’entraîner au jiu jitsu et avoir librement la sueur de mon partenaire dans ma bouche / mon nez / mes yeux et non se soucier.

“Quiconque dit que c’est une chose politique – a tort et a probablement peur. J’ai eu le vaccin, je n’ai pas baissé ma production dans tout ce que je fais. Je m’entraîne toujours, je fais de la musique et je suis prêt à revenir. jouer des spectacles, entrer dans la foule, vous embrasser tous et manger partout.

“Si vous voyez quelqu’un choisir de porter un masque – rappelez-vous qu’il y a beaucoup plus de problèmes de santé que ce qui se passe en ce moment. J’ai beaucoup de familles et d’amis à haut risque qui ne peuvent même pas risquer d’être affaiblis (vaccinés) Covid. Cela pourrait les tuer ou un être cher. Respectez-vous les uns les autres. Ne faites pas cela à propos de quelque chose qu’il n’est pas.

“Reprenons les spectacles! J’ai hâte de vous voir tous sur le prochain MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, LA HAINE RACE Cours!”

lourd, qui vit à Orlando, en Floride, avec sa femme et leurs enfants jumeaux de deux ans, montre que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir la mort et les maladies graves dues au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir l’infection tout à fait.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.