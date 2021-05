Matt Heafy de Trivium se fait tatouer tout son corps : découvrez ses progrès

TRIVIUM‘s Matt Heafy a mis ses fans au courant de sa quête pour se faire tatouer tout son corps.

Le musicien de 35 ans basé à Orlando, en Floride, qui s’est fait tatouer pour la première fois en 2005, a révélé que son body complet était sur le point d’être terminé – il s’est déjà encré le dos, les jambes, les bras et les fesses.

Plus tôt aujourd’hui, lourd pris à son Instagram pour partager une photo de ses progrès, et il a inclus le message suivant : « Progrès du body :

“Bras gauche: Yoshitoshi – Watanabe no Tsuna v Ibaraki Doji à Rashomon par @kahlil_rintye

“Bras droit: Utamaro – Dragon ascendant par @brianbruno (avant-bras) + @kahlil_rintye (bras)

“Retour : Yoshitoshi – Susanoo contre Yamato no Orochi par @kahlil_rintye

“Jambe droite : Kuniyoshi – Minamoto no Tametomo Sauvé par Tengu (Wanizame seulement jusqu’à présent) par @davidbruehl

« Jambe inférieure gauche : Kunitsuna – Sato Masakiyo chassant le tigre magique à deux queues (tigre seulement jusqu’à présent) par @davidbruehl

“Je réfléchis au devant. Les idées sont les bienvenues !”

Il y a quelques années, Lourd a déclaré à Tattoo.com dans une interview que l’industrie de la musique avait “définitivement fait des tatouages ​​une chose plus acceptable dans la culture populaire. Je pense qu’avant que la musique ne devienne une” industrie “, ce sont les anciens Japonais qui ont influencé les tatouages ​​en les transformant en une forme d’art ,” il expliqua. “Malheureusement, maintenant, il semble que le Japon régresse pour être contre les tatouages. Mais avec le reste du monde, je pense que c’est drôle à cause de tous les stéréotypes sur le genre de travail des tatouages. Par exemple, si vous voyez une personne qui lui ressemble sont dans un groupe et ils sont couverts de tatouages, il y a de fortes chances qu’ils soient dans un groupe. Je pense que c’est une bonne chose que les tatouages ​​permettent aux groupes de s’exprimer – et dans ce sens, l’industrie de la musique n’a mêmes limitations que d’autres industries. Je pense aussi que la musique est une autre façon dont les gens peuvent s’exprimer et qui ils sont en tant que personne.”

lourd a également discuté de certains de ses tatouages ​​​​spécifiques, en disant: “Mon bras droit était ma première pièce. C’est Brian Brunoreprésentation d’une pièce japonaise ancienne de Kitagawa Utamaro. Ça s’appelait « Dragon ascendant ». C’était quand notre album ‘Ascendant’ était sur le point de sortir; c’était comme si les étoiles étaient alignées. Kitagawa Utamaro était plus connu pour ses morceaux de Geishas; Je ne l’avais jamais vraiment vu faire un morceau de dragon. Après avoir fait des années de recherche sur un triptyque en bois du dragon, j’ai eu Brian faire ce morceau. Je pensais qu’il serait le meilleur tatoueur américain à faire du tatouage japonais. De là, Kahlil [Rintye] déménagé dans Brianplace de (Kahlil a également été formé au tatouage japonais). Il a fini par faire mon deuxième tatouage, qui est sur mon bras gauche. Il s’agit d’une interprétation d’une pièce ancienne de la narration japonaise faite par Yoshitoshi. Il s’agit d’un samouraï nommé Watanabe no Tsuna combattant Ibaraki no Doji à la porte Rashomon. Je crois que cette pièce a été créée dans les années 1700 ou 1800, j’avais donc Kahlil essentiellement dupliquer sur mon bras gauche. Ensuite, j’ai mon alliance tatouée sur ma main gauche, et c’est un ‘Ensō’ japonais, qui est un symbole existentialiste basé sur les philosophies de la perfection, de l’imperfection, de l’achèvement et de l’inachèvement.”

Lourd est né à Iwakuni, au Japon, d’une mère japonaise et d’un père américain. Son père, ancien membre du Corps des Marines des États-Unis, est à moitié irlandais et à moitié allemand. Après avoir terminé son enrôlement à Camp Pendleton, Lourdson père a installé sa famille à Orlando, en Floride, où MatL’amour naissant de la musique a commencé à s’épanouir.