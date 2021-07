Matt Heafy de Trivium teste positif pour Covid 19 après avoir été complètement vacciné

TRIVIUM‘s Matt Heafy a été testé positif au nouveau coronavirus après avoir été vacciné.

Le musicien de 35 ans, qui vit à Orlando, en Floride, avec sa femme et leurs enfants jumeaux de deux ans, a révélé son diagnostic positif dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a partagé une photo de son résultat de test et a ajouté dans une légende d’accompagnement: “Welp. Passé d’une personne non vaccinée à [my wife] Ashley (vacciné) aux enfants (non vacciné) à moi (vacciné).

“Heureusement, en raison de la vaccination, cela ressemble simplement à un rhume de tournée; mon père est cependant tombé malade sans vaccin et est maintenant en 12 semaines dans une très terrible récupération avec des problèmes pulmonaires / cardiaques / hépatiques.

“Je ne serai plus bon dans un jour ou deux. A demain quand même en streaming !” a-t-il ajouté, faisant référence à son Tic canal, où il diffuse presque tous les jours de la semaine à 9h et 15h

lourd, comme beaucoup d’autres, montrent que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.