Matt James choisit Rachael Kirkconnell

Heureux pour toujours? Matt James choisi Rachael Kirkconnell plus de Michelle Young pendant la finale de la saison 25 de Le célibataire le lundi 15 mars.

La mère et le frère de Matt ont d’abord rencontré Michelle. Alors que sa mère croyait que la perspective de la fiancée de son fils était une «longue chance», elle s’entendit avec Michelle et pouvait la voir comme faisant partie de leur famille. Rachael s’est ensuite liée avec les parents de Matt, et elle a pleuré avec sa mère parce qu’elle croyait que Dieu l’avait réunie avec Matt. Matt a déclaré après le départ de Rachael qu’il était prêt pour un engagement et un mariage.

Cependant, la famille de Matt a changé d’avis, semant le doute quant à savoir s’il était prêt pour un si grand pas. Sa mère s’est demandé s’il avait besoin de proposer simplement parce qu’il était amoureux ou s’il devait voir où une relation se déroulait en dehors de la série. Les souvenirs de Matt de sa famille brisée ne faisaient qu’aggraver son incertitude.

Matt a pris ses inquiétudes pour Chris Harrison et a avoué qu’il pensait toujours que sa femme était là, mais il croyait qu’il devrait prendre son temps avant de prendre une décision. Cependant, il a accepté de rester ouvert d’esprit et de continuer avec les derniers jours comme prévu.

Les hésitations de Matt ont saigné dans son dernier rendez-vous avec Michelle. Après qu’elle lui ait offert des maillots qui disaient «Mr. James »et« Mrs. James, »il a admis qu’il avait des doutes sur leur relation pour la première fois. Elle a demandé si elle devait se battre pour lui, ce qui l’a amené à confirmer qu’il ne pouvait pas arriver là où il devait être avec elle. Michelle était aveugle mais a dit qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait pour que cela fonctionne.

Matt a ensuite fondu en larmes et a dit à Chris qu’il aimait Michelle mais qu’il n’était pas amoureux d’elle. Il ne pouvait pas se débarrasser de ce que sa mère disait à propos de la disparition de l’amour, et il ne voulait pas faire subir à Rachael ce que sa mère avait vécu pendant son mariage avec son père. Matt a précisé qu’il n’était pas prêt à se fiancer et a dit qu’il avait besoin de temps pour régler ses sentiments.

Le lendemain, l’hôte s’est présenté dans la chambre de Rachael pour l’informer qu’elle n’irait pas à un dernier rendez-vous avec Matt. Elle était blessée et confuse qu’il ne voulait pas la voir. Pendant ce temps, Matt a choisi une bague de fiançailles avec Neil Lane malgré ses doutes. Il a noté que s’il le donnait à Rachael, il ne voudrait jamais qu’elle l’enlève.

Matt a envoyé une note à Rachael le jour suivant pour lui demander de le rencontrer au bord du lac pour une cérémonie finale de fortune de la rose. Il a assuré à Chris qu’il était amoureux de Rachael mais a admis qu’il n’était toujours pas sûr de se fiancer. Quand elle est arrivée, Rachael a dit à Matt qu’elle ne courrait pas quand les choses deviendraient difficiles entre eux et a promis de le choisir tous les jours s’il la laisserait. Il a ensuite expliqué qu’il ne pouvait pas lui proposer car il ne voulait pas se précipiter dans les choses.

Mais Matt ne voulait pas perdre Rachael. Il voulait quitter la série avec elle et s’engager avec elle de cette façon. «Je vous vois comme ma femme; Je te vois comme la mère de mes enfants », lui a-t-il dit. «Je veux juste m’assurer que mon amour te suffit.» Rachael a répondu que «bien sûr» c’était suffisant et qu’elle pouvait aussi se représenter leur vie ensemble. Il lui a ensuite donné sa rose finale.

Raconter Nous: Qu’avez-vous pensé du Bachelier final?

