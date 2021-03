Matt James et Michelle Young parlent de Split

Celui qui est parti? Matt James retrouvé le finaliste Michelle Young pendant Le célibataire: après la rose finale le lundi 15 mars – et elle avait des questions sur leur séparation.

«Je n’étais pas bien, et… j’avais besoin de dire mon article, parce que je n’en avais pas eu l’occasion. Et donc j’ai demandé si je pouvais parler à Matt pendant deux minutes, et ne pas changer son itinéraire, pour ne pas gêner la relation qu’il entretenait et qui était toujours là. C’était juste pour moi de dire mon article, mais il a refusé d’avoir cette conversation avec moi », a déclaré Michelle à l’animateur. Emmanuel Acho. «Je pense que j’ai mérité les deux minutes pour terminer et passer à autre chose.»

Lorsque Matt a rejoint la conversation, Michelle a révélé qu’elle «s’était effondrée» parce qu’elle n’avait pas obtenu de clôture.

«Je devais partir sans fermeture, et je devais combler les lacunes de ce qu’était vraiment notre relation, et je n’étais pas bien. Je n’étais pas du tout bien », a-t-elle dit. «Et les producteurs étaient dans ma chambre., Voyant à quel point j’avais mal et je vous ai demandé une conversation, et ce n’était pas une conversation où j’essayais de changer de trajectoire ou d’essayer de changer d’avis ou de me battre pour vous. C’était une conversation pour que je puisse avoir ma paix intérieure quand j’ai quitté la Pennsylvanie, et vous avez dit non.

Il s’est excusé par la suite.

«Je veux juste commencer par dire que je suis désolé que vous ayez vécu ça. Il n’y a aucune justification pour pourquoi je n’ai pas eu cette conversation, et si j’avais su que c’est ainsi que vous vous sentiez à ce moment-là, alors je me serais battu pour avoir cette conversation », a déclaré Matt. «Juste en termes de doute sur ce que je ressentais pour vous, ce que je peux vous dire, c’est que lorsque vous vous êtes présenté quand vous l’avez fait, c’était une bouffée d’air frais, et je dis toujours aux gens qui vous demandent que vous n’étiez pas ‘ t tard. Vous étiez juste à l’heure.

Au cours de la finale de deux heures de lundi, Matt, 29 ans, a rompu avec Michelle, 27 ans, pour donner sa dernière rose à Rachael Kirkconnell. Après sa conversation avec Michelle, les téléspectateurs auront une mise à jour sur la relation de l’ancien joueur de football avec la graphiste de 24 ans, qui a fait la une des journaux alors que l’émission était diffusée pour ses actions passées insensibles au racisme, notamment assister à un «Vieux Sud» – bash à thème sur une planation au collège.

Rachael s’est excusée deux fois avant de s’asseoir avec Matt et Après la rose finale l’hôte Acho, qui a remplacé Chris Harrison après que l’hôte de longue date ait été critiqué pour avoir défendu Rachael lors d’une interview sur Supplémentaire avec Rachel Lindsay le mois dernier.

«Bien qu’il y ait eu des rumeurs qui circulent, il y a également eu des vérités qui se sont révélées que je dois aborder. Je vous entends, et je suis ici pour dire que je me suis trompé », a écrit le natif de Géorgie le 11 février via Instagram. «À un moment donné, je n’ai pas reconnu à quel point mes actions étaient offensantes et racistes, mais cela ne les excuse pas. Mon âge ou quand c’est arrivé n’excuse rien. Ils ne sont en aucun cas acceptables ou OK. J’étais ignorant, mais mon ignorance était raciste.

Michelle, quant à elle, faisait partie des candidats qui ont partagé un message de soutien pour la saison 13 Bachelorette après son entretien controversé avec Harrison.

« Nous sommes les femmes de la saison 25 de Bachelor. Vingt-cinq femmes qui s’identifient comme BIPOC ont été choisies pour cette saison historique qui était censée représenter le changement », a déclaré le casting en février via un communiqué conjoint. «Nous sommes profondément déçus et voulons dire clairement que nous dénonçons toute défense du racisme. Toute défense de comportement raciste nie l’expérience vécue et continue des individus du BIPOC. Ces expériences ne doivent pas être exploitées ou symbolisées. »

Le groupe a ajouté: «Rachel Lindsay continue de plaider avec« grâce »pour les personnes qui s’identifient comme BIPOC au sein de cette franchise. Ce n’est pas parce qu’elle parle le plus fort qu’elle est seule. Nous sommes à ses côtés, nous l’entendons et nous plaidons pour le changement à ses côtés.

Écoutez ici pour les bonnes raisons pour obtenir un aperçu de la franchise Bachelor et des interviews exclusives des candidats