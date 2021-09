Matt James répond aux remarques de « Hater » Rachael sur sa danse

Baccalauréat Nation ne voudra peut-être pas retenir son souffle collectif qui Jacques Jacques suivra dans Kaitlyn Bristowe‘s Dancing With the Stars, les traces des gagnants.

Le jeudi sept. 9, Rachel Kirkconnell a posté des images sur son histoire Instagram de son petit ami, 29 ans, dansant avec exubérance sur un Chris Brown chanson à la maison à New York avant de faire ses débuts en tant que candidat à la saison 30 de DWTS plus tard ce mois-ci. Rachael, qui est tombée amoureuse de Matt lors de sa saison de The Bachelor, était récemment arrivée dans la Grosse Pomme pour la Fashion Week de New York.

“NOUS INTERROMPONS CE PROGRAMME POUR UNE ANNONCE MAJEURE”, a partagé Rachael, 24 ans, de manière ludique à propos des images des mouvements stupides de Matt. “Cette danseuse INCROYABLE est TELLEMENT honorée de rejoindre le casting de DANSE AVEC LES STARS.”

Elle a également posté : “Je suis TELLEMENT EXCITEE POUR VOUS & si fière de vous déjà !!! les autres équipes ne savent pas ce qui s’en vient !!!”

Matt a republié les images sur sa propre histoire Instagram pour indiquer clairement qu’il était un bon sport à propos de son commentaire, bien qu’il n’ait pas laissé les messages disparaître sans reculer un peu avec légèreté.