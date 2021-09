Matt James s’excuse auprès de Rachael Kirkconnell pour son “erreur” télévisée

Jacques Jacques s’excuse auprès de Rachel Kirkconnell pour s’être un peu emporté pendant son temps libre.

Le dimanche sept. Le 12 décembre, l’ancienne star de The Bachelor a publié des images sur son histoire Instagram qui le montraient partager un regret apparent concernant la façon dont il avait passé son temps libre pendant que sa petite amie profitait des festivités de la Fashion Week de New York sur la côte est.

“Je suis désolé @rachaelkirkconnell”, a-t-il écrit sur son message. Dans la vidéo, il a expliqué: “J’ai dit à Rachael que j’allais attendre et commencer Mare of Easttown jusqu’à ce qu’elle sorte d’ici. Et puis j’ai fait l’erreur – j’étais tout,” Oh, je vais juste regarder 15 minutes, je Je vais juste regarder 30 minutes, hier soir. “

Il a continué sur la série HBO nominée aux Emmy qui met en vedette Kate Winslet, “Et je me suis couché à 5 heures du matin, j’ai regardé toute l’émission. Et je peux dire que je n’avais aucune idée – je n’avais aucune idée – ça allait être qui c’était. Je n’ai jamais été aussi incertain de qui je pensais allait être la personne. Mais maintenant, j’ai besoin d’un nouveau spectacle. “