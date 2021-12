Matt Murdock, Wilson Fisk et l’avenir de « Daredevil » dans le MCU

Lorsque Daredevil a été créée sur Netflix en avril 2015, la série est rapidement devenue l’une des préférées des fans pour offrir un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux spectacles sur grand écran de Marvel Studios. Alors que les Avengers s’occupaient d’envahisseurs extraterrestres qui menaçaient d’anéantir tout New York, Daredevil s’est concentré sur le crime de rue à Hell’s Kitchen et sur un avocat aveugle qui portait un costume tout noir mieux adapté à un cambrioleur qu’à un super-héros. Son action était plus réaliste, sa violence plus brutale. Les Avengers avaient présenté un super-soldat et un monstre vert imposant qui pouvait détruire un navire de guerre extraterrestre d’un seul coup de poing; Daredevil avait un héros qui a été battu et ensanglanté aussi souvent que ses ennemis surpuissants.

Daredevil a titré une ère antérieure de la narration sur petit écran de Marvel qui semble déjà très éloignée de celle d’aujourd’hui. Avant que Marvel Studios ne commence à créer ses propres émissions de télévision pour peupler Disney +, les entreprises de télévision de Marvel étaient dispersées dans un multivers déconnecté, offrant une grande variété de narrations à des retours tout aussi variés. Sous la direction de Jeph Loeb, Marvel Television a collaboré avec 20th Century Fox pour produire des séries telles que Legion et The Gifted et avec Hulu sur des titres comme Runaways, tandis que ABC, propriété de Disney, a hébergé des projets liés au MCU, notamment Agents of SHIELD, Agent Carter et Inhumains. Son entreprise la plus ambitieuse, cependant, a été son partenariat avec Netflix, alors que Marvel Television a présenté une équipe de héros de la ville de New York à travers quatre séries – Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist – pour son approche au niveau de la rue des Avengers, qui a abouti à la série croisée The Defenders.

Pendant trois saisons, Daredevil n’a jamais rompu son rythme, même si des séries comme Iron Fist et The Defenders n’ont pas réussi à trouver leur place. Une grande partie du mérite de la qualité constante de Daredevil appartenait aux deux stars de la série, Charlie Cox (en tant que héros titulaire moralement ambigu Matt Murdock) et Vincent D’Onofrio (en tant que Wilson Fisk, alias Kingpin), dont la rivalité à l’écran et la guerre à New York City a aidé à redéfinir deux personnages classiques des bandes dessinées Marvel. Mais en novembre 2018, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist ont été annulés, et le reste des émissions de télévision Marvel de Netflix les a rapidement suivis dans l’oubli alors que le nombre de téléspectateurs diminuait et que Disney ouvrait la voie à son propre service de streaming. Lorsqu’on a demandé à Cox s’il pensait que Daredevil pourrait trouver une nouvelle maison sur Disney + en 2020, il a déclaré à Comicbook.com qu’il n’envisageait pas que cela se produise. « Je ne me sens pas comme ça, non. Et, je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas de cette façon », a déclaré Cox. « Mais on ne m’a donné aucune raison de le croire. Et d’un point de vue cynique, j’ai juste l’impression que j’essaie de me protéger, parce que je n’aimerais rien de plus que de recommencer.

Maintenant, plus de trois ans après l’annulation de Daredevil, Cox’s Murdock et D’Onofrio’s Fisk ont ​​tous deux refait surface dans le MCU en l’espace d’une semaine en faisant des apparitions dans Spider-Man: No Way Home et Hawkeye, respectivement. Et ces camées pourraient être des préludes à des rôles récurrents plus importants.

L’arrivée de Fisk à Hawkeye semblait imminente dès le troisième épisode de la série, lorsque les personnages ont commencé à désigner un chef du crime comme « oncle » ou simplement comme « le grand gars ». Une photo granuleuse a confirmé le retour de D’Onofrio en tant que pivot du crime dans le cinquième épisode, et à la fin de la saison, Fisk était de retour et plus menaçant que jamais. Cela en dit long lorsque l’homme portait une tenue inspirée de la bande dessinée comme celle-ci :

Disney+

Bien que Fisk soit essentiellement le méchant principal de Hawkeye, la série consacre peu de temps à rétablir ses antécédents ou à expliquer si ce Fisk est le même personnage qui a pris le contrôle de la pègre de New York dans Daredevil – et à la fin de la finale, il est déjà presume mort. (Eh bien, présumé mort par tous les téléspectateurs extra-crédules qui n’ont pas lu les bandes dessinées, qui contiennent une scène de mort supposée similaire à laquelle Kingpin survit.) Cependant, D’Onofrio a récemment parlé à EW pour confirmer que cette version de Fisk est destinée à être une seule et même chose. « C’est difficile de relier tous les points, mais ils en ont relié autant qu’ils le pouvaient et il avait perdu un peu de sa puissance à cause du Blip », a expliqué D’Onofrio. « L’idée [was] pour l’amener dans Hawkeye, pour qu’il soit le même personnage qu’il était dans la série précédente, et le jouer comme ça.

Quant à Cox’s Murdock, son apparition dans No Way Home joue un rôle beaucoup plus petit dans un complot qui oppose Spider-Man à cinq méchants venus d’univers alternatifs. Murdock est présent pour une seule scène, servant d’avocat – un très bon avocat – qui offre ses services juridiques à Peter Parker, tante May et Happy Hogan. Mais il reste assez longtemps pour montrer son audition et ses réflexes étranges alors qu’il attrape une brique dans les airs avant qu’elle ne puisse frapper Peter, taquinant les fans que l’homme sans peur sera de retour pour plus assez tôt.

Sans beaucoup de temps à l’écran, il est difficile de dire quand Murdock apparaîtra ensuite maintenant qu’il a été réintroduit dans le MCU. Avec Murdock et Fisk de retour, cependant, il semble inévitable que les deux s’affrontent à nouveau dans un futur projet, qu’il s’agisse d’une nouvelle série sur Disney + ou du premier film Daredevil depuis que la paire a été interprétée par Ben Affleck et Michael Clarke Duncan dans 2003 Daredevil. Mais il est plus probable que Murdock puisse revenir encore plus tôt que cela, rejoignant potentiellement un autre avocat-super-héros célèbre dans la prochaine série She-Hulk.

She-Hulk devrait faire sa première sur Disney + en 2022 avec Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques surhumaines et qui se trouve également être la cousine du célèbre Avenger vert et en colère. Murdock et Walters ne se sont jamais affrontés devant un tribunal dans les bandes dessinées, mais il existe un précédent pour She-Hulk qui recherche Daredevil pour obtenir des conseils juridiques dans She-Hulk no. 4 (2014) :

Marvel Comics

Fisk, quant à lui, a apparemment été abattu par Maya Lopez vers la fin de la finale de Hawkeye, mais le spectacle s’est assuré de laisser son sort ambigu en déplaçant la caméra loin de Fisk et Lopez car les sons d’un coup de feu et d’un corps qui s’écrasent peuvent être entendu. La scène est une recréation proche d’une confrontation presque fatale entre les deux dans les bandes dessinées, qui coûte à Fisk sa vue (temporairement), mais pas sa vie. Ce moment est arrivé à la fin d’une histoire intitulée « Parts of a Hole » dans Daredevil de David Mack et Joe Quesada en 1999, qui a donné à Maya ses débuts dans la bande dessinée en tant que fille adoptive de Kingpin. La super-héros sourde, qui a la capacité de recréer parfaitement les mouvements et les styles de combat des autres, est déjà sur le point de revenir pour son propre spectacle Disney +, Echo, avec Alaqua Cox reprenant son rôle de Hawkeye. Et bien qu’il n’y ait aucune confirmation du casting de D’Onofrio dans Echo, Hawkeye met en place une histoire potentielle qui suit les retombées entre Lopez et Fisk – avec beaucoup de place pour inclure Cox’s Daredevil, si le spectacle s’inspire davantage du trio liens dans les bandes dessinées.

Les doubles retours des deux plus grandes stars de Daredevil ouvrent la possibilité de réintégrer encore plus de personnages dans le MCU à partir d’autres projets adjacents à Marvel qui étaient auparavant hors du contrôle de Disney. Et grâce à l’acquisition de 21st Century Fox par Disney et à la fin de sa relation centrée sur Marvel avec Netflix, vous avez le choix entre de nombreux personnages.

Les architectes du MCU sont occupés à reconstruire sa liste de personnages après la conclusion de la saga Infinity, et bien que cela laisse beaucoup de place à de nouveaux héros comme Shang-Chi ou Kate Bishop pour émerger, cela ouvre également la porte à Marvel Studios pour en cueillir. les favoris des fans de ses propriétés récemment ajoutées, telles que Jessica Jones, Luke Cage ou Colleen Wing d’Iron Fist. (Notre premier aperçu de ce potentiel est venu dans WandaVision, lorsque Quicksilver d’Evan Peters s’est présenté à la porte d’entrée de Wanda, bien que cela s’est avéré être davantage une erreur de direction qui utilisait la sensibilisation des téléspectateurs à la franchise X-Men de Fox contre eux.) L’utilisation continue du multivers de la phase 4 a déjà ramené une foule de visages familiers de l’ensemble du Spider-Verse de Sony dans No Way Home. De même, le concept conflictuel mais tentant de versions variantes de personnages existants permet à Marvel de résoudre un certain nombre de problèmes de continuité qui pourraient survenir lors du portage de leurs acteurs préférés à partir de diverses propriétés tout en en refaisant d’autres.

Quant aux fans de Daredevil qui gardent espoir pour une quatrième saison, les chances sont bien meilleures ces jours-ci, et comme D’Onofrio l’a récemment dit à EW, il est là avec eux. « Juste pour qu’ils sachent tous, mon espoir est que nous continuions », a déclaré D’Onofrio. « Nous allons juste devoir voir ce qui se passe. Je n’arrête pas de penser à la fin de Daredevil et de devoir s’en éloigner. C’est donc dans mon esprit aussi. Peut-être que tout est fini. Mais je ne peux qu’espérer que ce n’est pas le cas.