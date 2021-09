Matt Nagy doit y aller et porte la réaction d’après-match avec Lance Briggs

Jason arrive chaud en incendiant les Bears et Matt Nagy après une défaite embarrassante de 26-6 à Cleveland. Après trois saisons d’excuses, est-il enfin temps de trouver quelqu’un d’autre pour entraîner les Bears (0:10) ? Après le match, Nagy lui-même a dit « Ça commence avec moi », alors où vont les Bears à partir d’ici (19h00) ? Ensuite, nous prenons vos appels sur la messagerie vocale The Full Go (26:00), et vous ne vous êtes pas retenu. Lance Briggs (NBC Sports Chicago/7x Pro Bowl LB) a connu de mauvaises performances offensives pendant son séjour avec les Bears. A quel moment un coach perd-il le contrôle de son vestiaire (36:00) ? Dans Outside the Chi, Jason couvre les histoires les plus intéressantes de la ligue au cours de la semaine 3 (53:00).

Hôte : Jason Goff

Invité : Lance Briggs

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

