Matt Nagy, le problème pourrait être vous

Jason ouvre le spectacle en discutant de certains des faits saillants de la journée des médias de Bulls (0:10). Alors que les médias nationaux continuent de peser sur Justin Fields et les Bears, Jason s’inspire de son expérience personnelle pour expliquer la dynamique de Matt Nagy avec les quarts (17h00). Ben Solak de The Ringer se joint à l’émission pour discuter du plan de match de Matt Nagy et de son mépris général pour Nagy en tant qu’appelant (28h00). Il y a beaucoup d’amour et beaucoup de douleur dans les messages vocaux d’aujourd’hui, y compris un fan des Bears à Taïwan dont la vie a été bouleversée (46:00). Enfin, dans Outside the Chi, Jason s’énerve sur les hésitations vaccinales des joueurs de la NBA (56:00).

Hôte : Jason Goff

Invité : Ben Solak

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

