Matt Nagy n’a pas besoin de s’inquiéter pour les enfants

La chose étrange dont nous parlons trop cette saison de la NFL est la raillerie. Nous en avons couvert une bonne partie ici à For The Win, car les appels sont si souvent déroutants et perturbent le déroulement du jeu.

Aussi, c’est boiteux. Jouer au football NFL est incroyablement brutal. Les joueurs risquent des blessures qui peuvent changer leur vie à chaque match. Ils subissent 50 impacts à chaque match plus durs que la plupart d’entre nous n’en ressentiront jamais. Laissez-les s’amuser un peu quand ils réussissent. Cela fait partie du drame que nous, les fans, voulons voir !

Et s’il vous plaît, épargnez-nous tout ce qui concerne le respect du jeu et de votre adversaire. Ces hommes tentent de se soumettre les uns les autres. Vous pouvez habiller les gladiateurs autant que vous voulez, le résultat final est le même.

Ce qui est peut-être le plus ennuyeux dans la vague d’appels provocateurs, c’est que personne n’admettra de quoi il s’agit vraiment. Le comité de compétition de la NFL – composé d’entraîneurs, de personnes de la réception et de propriétaires – a appelé à pousser les officiels à siffler davantage de ces fautes, et leur justification a été principalement « ne pensez-vous pas aux enfants ? »

La dernière personne à soutenir ce point de vue est l’entraîneur des Bears de Chicago, Matt Nagy, dont l’équipe a subi de plein fouet un appel de clown absolu à Cassius Marsh lors d’un match du lundi soir contre les Steelers.

Les pénalités de railleries ruinent le jeu 😵‍💫 pic.twitter.com/lJuxgCTLGN – Sports complexes (@ComplexSports) 9 novembre 2021

Voici ce que Nagy avait à dire récemment, par PFT :

« Les gens regardent, et les gens veulent voir un peu de respect et un peu de faire les choses de la bonne façon », a déclaré Nagy. « Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser, mais il y a actuellement de jeunes enfants qui regardent des matchs, et ce qui se passe, c’est que vous allez à l’un de ces événements sportifs et vous pourriez voir une imitation se dérouler qui prend le dessus. . Je crois fermement au respect et aux enfants qui grandissent et regardent et nous avons une énorme plate-forme en tant que leaders. Joueurs et entraîneurs. Comprenons quelles sont les règles, faisons-le de la bonne manière. Amusons-nous toujours – ces gars-là s’amusent toujours et ne se moquent pas. Vous pouvez encore passer un bon moment. Mais restons dans les règles pendant que nous le faisons.

L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, membre du comité de compétition, a déjà dit quelque chose de similaire et, eh bien, ce n’est pas ça, messieurs.

Oui, la NFL a une large influence culturelle et les jeunes joueurs de football admirent les stars de la NFL. Mais ces mêmes enfants ont des parents, des enseignants et des entraîneurs de jeunes qui peuvent les corriger sur ce comportement s’ils le copient à l’extrême.

Les enfants sont constamment bombardés d’images d’adultes faisant des choses qu’ils ne peuvent pas ou ne devraient pas faire ; Le fait d’élever des enfants les aide, à bien des égards, à comprendre comment ils peuvent y arriver. Est-ce que les footballeurs pensent vraiment que je retourne le jeu en cherchant des leçons de vie – pourquoi, oui, si votre collègue fait une erreur, vous devriez l’attraper par le masque facial et lancer une tirade de crachats sur eux ! – ou parce que le football est un spectacle athlétique impressionnant qui conduit à des jeux qui s’inclinent fréquemment d’avant en arrière de manière dramatique ?

De plus, j’ai entraîné des enfants de 8 ans exubérants et la plupart du temps, ils ne font même pas attention au score du match ou à qui fait quoi de manière significative. Ils jouent parfois dans la boue, ils encouragent souvent gentiment leurs coéquipiers en difficulté et la plupart du temps, ils se demandent simplement quelle sera la saveur du Gatorade après le match.

Les joueurs plus âgés sont peut-être plus enclins à imiter ce qu’ils voient sur un terrain de la NFL, mais encore une fois, des entraîneurs et des officiels sont présents pour réglementer cela. je promesse vous que ce n’est pas grave si Cassius Marsh fait quelques pas vers la ligne de touche de l’adversaire. Le football ne sera pas dévoré par les fantômes enragés de Lombardi et Landry et Bryant et Paterno. Le jeu continuera.

Si j’ai la chance de continuer à entraîner des enfants alors qu’ils entrent dans des tranches d’âge plus compétitives, et que l’un d’entre eux se moque en fait d’un autre joueur, je serai, bien sûr, mortifié. Je préfère qu’ils se concentrent sur leur propre jeu et sur le soutien de leurs coéquipiers, et je le dirai. Mais je sais aussi à quel point les sports peuvent être incroyablement inconstants et que les railleries peuvent très bien revenir – ou, pire, l’autre équipe va simplement gagner et s’en aller – et je comprends que parfois c’est la meilleure façon d’apprendre une leçon.

Alors, NFL, arrête. Vous endommagez inutilement votre produit. Andy Nesbitt vous a exhorté à ne le faire que la semaine dernière. Le regretté Chris Chase, qui nous a profondément manqué, a écrit autant il y a HUIT ANS.

À tout le moins, vous devez inclure les joueurs dans ces décisions. Votre comité de compétition est composé de personnes dont le travail consiste à exercer un contrôle sur les personnes qui participent réellement à la compétition. Les riches anciens propriétaires – et le PDG des sponsors qui soutiennent leur équipe et la rendent plus riche – recherchent une idée démodée du décorum et les entraîneurs préfèrent toujours que les joueurs fassent simplement le travail et y retournent.

Mais vous privez le jeu de sa joie et le rendez moins authentique, le tout au nom d’un argument d’homme de paille. Si vous êtes réellement inquiet pour les enfants, alors la ligue et les propriétaires individuels peuvent faire un effort plus concerté pour canaliser de l’argent dans des programmes pour les jeunes qui donneraient aux dirigeants qui influencent réellement les enfants des ressources indispensables (ou simplement, vous savez, payer des impôts plutôt que d’exploiter des échappatoires qui limitent ce que vous devez pour que les écoles puissent être mieux financées.)

