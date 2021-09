Matt Nagy pourrait commencer Nick Foles contre Justin Fields, Dalton

Matt Nagy connaît une très mauvaise année 2021. Cela va probablement conduire à une très mauvaise année 2022.

L’entraîneur-chef des Bears – un homme incapable de se ressaisir à la suite du traumatisme du Double Doink – a vraiment vécu cette automne. Être libéré du spectre de Mitchell Trubisky lui a apporté peu de réconfort. Au contraire, cela a rendu son travail encore plus difficile.

Au début de la semaine dernière, il a refusé de révéler si la recrue Justin Fields, un joueur avec la promesse de sortir Chicago de plus de trois décennies de quart-arrière inférieur à la normale, commencerait à la place d’Andy Dalton. Nagy a attribué cela à une stratégie offensive basée sur un schéma avant de céder, permettant finalement au monde du football dans son ensemble d’imaginer un monde où Fields commande l’offensive des Bears. Ensuite, il a prouvé à quel point cette excuse était insignifiante lorsqu’il a laissé son jeune QB se tordre dans un plan de match inspiré de Dalton qui s’est terminé par neuf sacs, 15 (quinze) coups sûrs du quart-arrière et un mètre net d’attaque par la passe dans une défaite de 26-6.

Maintenant, il va dans la direction opposée avec ça. “Vous vouliez me traîner pour ne pas avoir mentionné un quart-arrière lundi dernier”, ne s’est-il presque certainement pas dit. “Amende. Ayez TOUS les quarts à la place.

Le HC Matt Nagy des Bears a déclaré aux journalistes aujourd’hui que les trois QB – Justin Fields, Nick Foles et Andy Dalton – étaient à l’étude pour commencer la semaine 4 contre les Lions. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 27 septembre 2021

C’est… hein. Plutôt que d’apprendre du début tout à fait regrettable de Fields et d’ajuster une infraction à ses limites, Nagy semble satisfait de rouler avec sa philosophie unique de clichés de fusil de chasse, de passe de poche et d’un visage froncement dessiné à la hâte sur le tableau blanc de l’équipe là où il était dit « BLOCAGE ». Dalton était le partant incontesté de Nagy lorsqu’il était en bonne santé, mais il risque soudainement de céder des snaps à tout le monde sur la liste. C’est une tentative de tout jeter au mur et de voir ce qui colle, seules les options de Chicago sont toutes des Superballs et chacune va rebondir avant de se loger dans la gorge de Nagy.

Regardons de plus près à quoi il a affaire :

Dalton: 5,3 yards par tentative de passe (32e sur 34 QB qualifiés), 4,0 yards aériens par tentative (34e sur 34), 83,9 passeurs (27e sur 34)

Des champs: 3,9 yards par tentative de passe (34e sur 34), 7,4 yards aériens par tentative (21e sur 34), 39,9 passeurs (34e sur 34)

Foles: 80,8 note de passeur en 2020, 6-16 comme partant quand ce n’est pas un Philadelphia Eagle, bon pour battre Tom Brady mais pas grand-chose d’autre

Dalton est le candidat à l’étage supérieur et au plafond bas, capable de remporter quelques victoires lorsque la défense joue bien. Fields est l’option d’échec catastrophique et potentiellement énorme qui pourrait préparer les Bears au succès à l’avenir ou s’effondrer sur lui-même comme une étoile mourante. Foles est un chaos qui, comme un sandwich à une station-service, ne peut être correctement traité que dans l’est de la Pennsylvanie.

Ce sont trois joueurs très différents. Donner à chacun d’eux le même temps dans une course de quart serait une tâche herculéenne pour des entraîneurs même accomplis. Nagy va essayer de résoudre ce problème après avoir jeté Fields aux loups avec un plan de jeu rigide qui se résumait à 60 minutes d’essayer de marteler les pièces du puzzle plutôt que de déterminer où elles s’insèrent.

Ce n’est pas une révélation encourageante pour les 1-2 Bears. Mais bon, si vous êtes chargé de remonter l’horloge apocalyptique de Nagy, au moins vous vous occupez cet automne.

