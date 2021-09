Matt Olson a imité le record de Ken Griffey Jr. et Barry Bonds

in

Le joueur d’Oakland Athletics, Matt Olson, a tiré son 37e circuit de la saison 2021 et a imité une marque de coups de circuit de deux légendaires Ligue majeure de baseball – MLB, Quoi Ken Griffey Jr. et Barry Bonds.

Quel était le record ?

Le coup de circuit de ce mardi pour Matt Olson était le numéro 21 contre un lanceur gaucher cette saison de la Ligue majeure, étant le troisième frappeur gaucher à atteindre ce montant en une saison, imitant ce qui a été fait par Ken Griffey Jr. et Barry Bonds, étant un groupe sélect qu’aujourd’hui le joueur d’Oakland Athletics est arrivé à l’âge de 27 ans.

Griffey Jr. l’a fait deux fois (1996 et 98) et Bonds une fois (2002), ayant passé 19 ans dans la MLB pour qu’un autre gaucher frappe autant de circuits à un lanceur du même profil, certainement quelque chose d’impressionnant parce qu’ils disent là que les gauchers battent mieux les lanceurs droitiers dans ce sport appelé baseball.

Voici le rapport :

Frappeurs gauchers avec 21 HR en une saison contre LHP : Matt Olson (2021)

Barry Bonds (2002)

Ken Griffey Jr. (1996 et 98) pic.twitter.com/F4adIFrwIa – Statistiques MLB (@MLBStats) 22 septembre 2021

De plus, Olson a été rejoint par deux légendaires de la MLB, Ken étant un membre du Temple de la renommée avec de multiples honneurs et une carrière extrêmement réussie, tandis que Barry est le leader de tous les temps de 762 circuits dans une carrière qui a commencé en 1986 et s’est terminée. en 2007 dans l’uniforme des Giants de San Francisco.

Qui a subi le coup de circuit record d’Olson?

En fin de troisième manche du match des Athlétisme contre les Mariners de Seattle, Marco Gonzales, qui a égaré une courbe et Olson l’a envoyé entre le centre et le champ droit du RingCentral Coliseum, un coup sûr qui a atteint 104,6 milles à l’heure et atteint les 416 pieds une façon.

Après ce coup sûr, Matt Olson affiche une moyenne de 0,275 en 2021, avec 144 coups sûrs, 37 circuits, 194 points produits et 97 points marqués en 145 matchs.