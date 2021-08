Matt Phillips de West Bromwich Albion a conclu un nouvel accord pour le garder aux Hawthornes jusqu’à l’été 2024.

Matt Phillips Pens de West Bromwich Albion New Deal

Un joueur de longue date reste à Hawthornes

Le joueur le plus ancien de West Bromwich Albion, Matt Phillips a signé une nouvelle prolongation de contrat avec le club, restant aux Hawthornes jusqu’à l’été 2024. Phillips a rejoint West Brom en 2016 en provenance des Queens Park Rangers et a marqué 23 buts en 172 apparitions en tout. compétitions.

Le directeur de West Brom considère Phillips comme un « actif crucial »

Le nouveau manager de West Brom, Valerian Ismael, considère Phillips comme un joueur clé pour son équipe alors qu’il cherche à ramener le club en Premier League après la relégation de la saison dernière, lorsque Sam Allardyce n’a pas réussi à les maintenir.

Le fait que Phillips puisse jouer dans un certain nombre de positions sur la ligne de front plaît particulièrement à Ismael qui a déclaré au site officiel du club : les trois postes. Nous avons des joueurs dans l’équipe qui sont capables de jouer à plusieurs postes, et Matt est l’un de ces joueurs. Il nous a montré au début de la pré-saison que même la position « 9 » est une position pour lui, je crois. »

Ismael a également fait l’éloge du professionnalisme et de la volonté de Phillips d’apprendre à devenir un meilleur joueur, en déclarant : « Il est très intelligent pour bien réfléchir, et il vient tout le temps vers nous pour plus de vidéos, plus d’informations et comment résoudre les problèmes. Cela montre, tout simplement, son professionnalisme. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Le bon joueur, avec la bonne mentalité et avec la qualité.

Ismael a expliqué que la mentalité d’un joueur est plus importante que l’âge, et que lorsque vous êtes professionnel comme Phillips, vous pouvez être l’exemple pour ceux qui vous entourent : « Si vous avez 18 ou 30 ans, peu importe, tant que vous avez le la bonne mentalité, la bonne concentration et le désir sur le terrain. Je pense que Matt est l’exemple parfait de notre chemin.

