Matt Pike de High On Fire sortira “Head On A Pike: The Illustrated Lyrics Of Matt Pike”

Oiseau rare a annoncé la sortie de Matt Pike‘s “Head On A Pike: Les Paroles Illustrées De Matt Pike”.

Brochet, guitariste, chanteur et leader de Grammy Award-groupe de doom metal gagnant HAUT EN FEU, a commencé sa carrière sur la scène punk et métal de la Bay Area en 1989 et est depuis un joueur actif et influent dans le monde du doom metal. Brochet a commencé à écrire pour un groupe de heavy metal DORMIR dans les années 1990 et, après avoir découvert un talent pour cela, a continué à écrire une grande partie du matériel pour HAUT EN FEU jusqu’à nos jours.

« Quand j’ai commencé à chanter, cela a changé ma façon d’écrire de la musique » Brochet mentionne dans un Tribune de Chicago interview avec Steve Knopper. “J’ai commencé à réaliser que j’étais un naturel. J’ai toujours été un bon écrivain créatif, mais les mots ont commencé à me venir immédiatement – quand j’obtiens une ligne, rapidement, je commence à descendre (des chansons complètes) … beaucoup d’entre eux seront métaphoriques . Je me complique vraiment quand je commence à écrire – mon cerveau va de deux manières différentes.”

“Tête sur un brochet” est une rétrospective de la poésie musicale qui s’étend sur vingt ans de Brochetcarrière de , commençant en 1998 avec l’album “L’art de l’autodéfense” jusqu’à la dernière version 2019, le Grammy Award-record gagnant “Messie électrique”. Chaque chapitre présente de toutes nouvelles interprétations artistiques de l’esprit et du cœur d’un incroyable groupe d’illustrateurs, de tatoueurs, de graveurs et de peintres. Artistes Arik Roper, David V. D’Andrea, Santos, Brian Mercer, Dépeceur, Jondix, Planque, Tim Léhi, Jordan Barlow et Derrick Snodgrass créé de toutes nouvelles œuvres inédites spécifiquement inspirées de chaque album, dont une grande illustration pour définir le chapitre à venir et deux vignettes supplémentaires directement inspirées des chansons.

“Matt Pikeles paroles de ” sont tout aussi importantes et puissantes que ses riffs, et ses paroles méritent d’être célébrées aux côtés des images fantastiques que les artistes ont rassemblées dans ce livre “, a déclaré Tyson Cornell, éditeur, Oiseau rare. “« La tête sur un brochet » est un naturel pour tout DORMIR, HAUT EN FEU ou alors Matt Pike fan, mais le travail est également pertinent pour de plus grandes conversations autour de la poésie lyrique, des vers formels et libres et des inspirations de tatouage pour les années à venir.”

Ces artistes prolifiques transportent le lecteur plus loin dans un paysage lointain d’entités lovecraftiennes menaçantes, enveloppées d’une obscurité merveilleuse et ésotérique. Ensemble, ils ont redéfini la façon dont nous percevons le doom metal underground ces vingt dernières années, et c’est notre honneur de les présenter ensemble avec l’incroyable écrit de Brochet, qui a influencé et inspiré tout un genre musical.

Brochet est un guitariste américain de groupes de métal AMIANTE MORT, DORMIR, HAUT EN FEU et KALAS. Ses styles de guitare individuels sont synonymes de SABBAT NOIR culte, donnant lieu à la naissance du stoner metal tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il travaille actuellement sur son premier disque solo.

“Head On A Pike: Les Paroles Illustrées De Matt Pike” est prévue pour une sortie mondiale en couverture rigide et en livre électronique le 9 novembre 2021 et l’édition commerciale coûtera 20 $. Des couvertures rigides signées et des lots en édition limitée signés sont disponibles via Oiseau rare sur rarebirdlit.com.

