Matt Pike de High On Fire va sortir son premier album solo, ‘Pike Vs. L’Automate’, en février

De la réécriture du livre de règles du hard rock avec son Grammy Awardtrio gagnant HAUT EN FEU à la rétro-ingénierie du doom metal avec son trio qui définit le genre SOMMEIL, Matt Pike a canalisé ses talents naturels et tracé un chemin d’acier directement au cœur du noyau en fusion du métal moderne. Le 18 février, Brochet sortira son premier LP solo, « Pike contre l’automate », passant par MNRK lourd.

Né des défis provoqués par une pandémie mondiale, né sous un ciel rouge-orange infernal issu d’incendies de forêt déchaînés sur la côte ouest et construit au milieu des émeutes politiques et des rassemblements d’un an à Portland, Oregon, Brochetles débuts en solo de, « Pike contre l’automate », est à la fois une sortie musicale et émotionnelle. L’enregistrement a été rédigé par Brochet avec batteur Jon Reid, présente les contributions d’un grand nombre de membres de la famille et d’amis, et a été enregistré avec un conspirateur de longue date Billy Anderson, le producteur qui a tiré le meilleur de Brochet auparavant sur des titres de référence tels que « Entouré de voleurs » et « La Montagne Sainte du Sommeil ».

« Je devenais juste dingue pendant la pandémie. C’était vraiment, vraiment misérable. Et puis toutes les émeutes ici à Portland et toute la merde politique. J’étais coincé dans mon garage, qui était le seul endroit où je pouvais aller et jammer et faire n’importe quoi », avoue Brochet. « J’étais piégé là-dedans parce que je ne pouvais pas jouer avec HAUT EN FEU, je ne pouvais pas faire ceci, je ne pouvais pas faire cela, personne ne pouvait voler. Je devenais fou. Mon ami Jon Reid, qui était le batteur d’origine pour SEIGNEUR MOURANT, avait déménagé à Portland et gardait mon chien, Crom, et il jouait de la batterie pour le groupe de ma femme, alors il avait déjà installé sa batterie chez moi. J’ai finalement dit : ‘Mec, tu veux venir et juste commencer à jammer ?’ Donc, je viens de commencer cette chose avec mon ami Jon. J’étais comme, ‘Mec, merde. Commençons un groupe parallèle et nous allons juste faire une démo et agir comme si nous commencions à l’adolescence, vous savez?’

« Pike contre l’automate » est avancé par la piste au titre bizarre « Maman salope extraterrestre ». Une vidéo pour la chanson créée via Décibel, quels États: « Matt Pike est un visionnaire avant-gardiste possédé par un état d’esprit qui, de l’extérieur, semble être imprégné de pur désespoir. C’est peut-être pourquoi le SOMMEIL/HAUT EN FEU shredder est toujours aussi créatif à un moment où tant de ses pairs et fidèles sont coincés dans des phases « d’écho » alors qu’ils Brochet continue de planter des drapeaux dans de nouveaux territoires sonores et esthétiques. »

Lorsqu’on lui a demandé de commenter le clip, Brochet répond énigmatiquement : « Quatre amis entrent dans les bois, pour une escapade, ils ne savaient pas qu’ils ne reviendraient jamais ! Dogmen, Sasquach, Reptilians, ou maman salope extraterrestre ?!?! Où sont-ils allés ?? »

« La nécessité est la mère de l’invention » est un proverbe bien connu qui a fait ses preuves à maintes reprises. Lorsque le besoin de quelque chose devient impératif, vous êtes obligé de trouver des moyens de l’obtenir ou de l’atteindre. Dans cette histoire vraie, le besoin de Brochet était de créer et de jouer de la musique avec d’autres à une époque où cet amour de toujours était apparemment hors de portée.

Musiciens invités sur « Pike contre l’automate » inclure Alyssa Maucere-Pike (SEIGNEUR MOURANT, GRIGAX), Chad « chef » Hartgrave, Brent Hinds (MASTODONTE), Steve McPeeks (MOTEL DE L’OUEST), Josh Greene (EL CERDO), Todd Burdette (LA TRAGÉDIE), et HAUT EN FEU‘s Jeff Matz, qui pose le saz électrique turc sur la piste de clôture imposante de l’album « Quitter les guerres du malheur ».

« Pike contre l’automate » liste des pistes :

01. Injurieux



02. Gorge Cobra



03. Pris au piège dans une grotte



04. Époxie



05. Terre



06. extraterrestre salope maman



07. Apollon



08. Zone de test acide



09. Formation géologique latino-américaine



dix. Quitter les guerres du malheur

« Le titre de l’album, ‘Pike Vs. L’automate’, n’était pas une affaire d’ego pour moi », dit Brochet. « Gamelle et Jon dit, ‘Mec, vous devriez utiliser votre nom dans ceci. Ceci est votre projet solo.’ J’ai dit : ‘Je ne veux pas faire ça.’

« L’Automate, dans la mythologie grecque, est le gros robot qui est le gardien des dieux, en gros. C’est une grosse machine sans âme nommée Talos. La grosse machine qui travaille contre l’humanité en ce moment. Dans « Jason et les argonautes », Jason et le Argonautes doivent combattre ce grand type de machine qui protège l’île. Fondamentalement, ce que dit le titre de l’album, métaphoriquement, c’est ‘Brochet contre le monde.' »

« J’ai fait un disque de rock psychédélique qui SOMMEIL et HAUT EN FEU les fans aimeraient, » Brochet continue lorsqu’on lui demande une description CliffsNotes de « Pike Vs. The Automaton ». « Et peut-être que si vous n’êtes pas un SOMMEIL ou HAUT EN FEU fan, vous pourriez l’aimer aussi. Je pense vraiment que c’est intéressant; il a du punk D-Beat, en deux étapes. Il y a tout et ça marche toujours ensemble, ça n’a pas l’air étrange. C’est juste un disque de rock psychédélique décalé. »