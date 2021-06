Matt Ratana, accusé de meurtre, comparaît devant le tribunal depuis son lit d’hôpital

in

T

le meurtrier présumé du sergent Matt Ratana a comparu devant le tribunal depuis un lit d’hôpital alors qu’il faisait face à une accusation de meurtre pour la première fois mercredi.

Louis de Zoysa, 23 ans, est accusé d’avoir abattu l’officier de police du Met après avoir été arrêté et incarcéré au Croydon Custody Center le 25 septembre de l’année dernière.

Le Sgt Ratana, né en Nouvelle-Zélande, qualifié de « gentil géant » par son partenaire, est décédé d’une seule blessure par balle à la poitrine.

De Zoysa a également été blessé et est hospitalisé depuis le jour de la fusillade.

Mais mardi soir, Scotland Yard a annoncé que son état s’était maintenant suffisamment amélioré pour qu’il soit inculpé de meurtre.

LIRE LA SUITE

De Zoysa était assis sur un lit d’hôpital alors qu’il comparaissait par liaison vidéo devant le tribunal d’instance de Westminster.

Son avocat, Haroon Shah, était assis à son chevet pour la brève audience devant le juge en chef Paul Goldspring.

De Yoysa n’a pas parlé, tenant plutôt un tableau blanc avec son nom et sa date de naissance écrits dessus au stylo bleu pour confirmer son identité.

Le tribunal a appris que de Zoysa avait été blessé par balle quelques instants après la blessure du sergent Ratana, et l’intervention des policiers et du personnel « lui a sauvé la vie ».

De Zoysa, de Banstead, Surrey, continuera d’être détenu et doit comparaître vendredi à l’Old Bailey pour une nouvelle audience. Il fait face à des accusations de meurtre, de possession d’arme à feu et de possession de munitions, et n’a déposé aucun plaidoyer.