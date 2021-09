in

Après un long tournage, The Batman a finalement terminé la production en mars dernier et est actuellement en post-production. Matt Reeves, comme tout cinéaste à l’origine d’un blockbuster de grande envergure, a pris soin de ne pas trop en partager avec les fans. Cependant, pour Batman Day, il s’est rendu sur Twitter pour partager une photo de la salle de montage et, sur son écran, un autre aperçu du héros titulaire. Découvrez le post ci-dessous: