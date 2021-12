Matt Reeves se serait inspiré de Kurt Cobain pour le scénario de The Batman

Matt Reeves continue de finaliser le montage final de The Batman, le nouveau film Dark Knight qui sortira en salles en mars.

La dernière approche du héros sombre de DC promet de présenter une vision jamais vue auparavant du personnage et que, comme le révèle son réalisateur, parmi ses influences figure le très Kurt Cobain, le défunt leader de Nirvana.

Lors d’une interview avec Empire, dans le cadre du spécial que le magazine consacre au film dans son dernier numéro, le réalisateur a évoqué le processus d’élaboration du scénario de The Batman.

« Quand j’écris, j’écoute de la musique, et pendant que je développais le premier acte, j’ai monté ‘Something In The Way’ de Nirvana. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu’au lieu de faire de Bruce Wayne la version du playboy que nous avons vu auparavant, il y en a aussi un autre dans lequel il a traversé une grande tragédie et est devenu un ermite « , a déclaré Reeves à propos de sa vision du personnage.

« Alors, j’ai commencé à développer ce lien avec le film ‘Last Days’ de Gus Van Sant et l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en ruine », a déclaré le réalisateur. Pour incarner cette adaptation particulière du personnage, Reeves s’est tourné vers Robert Pattison qui a été impressionné par sa performance dans le film policier de 2017 Good Time.

« Dans ce film, je pouvais vraiment sentir sa vulnérabilité et son désespoir, mais je pouvais aussi sentir sa force. Je pensais que c’était une excellente combinaison. Il a ce quelque chose de Kurt Cobain où il ressemble à une rock star, mais en même temps il pourrait être un ermite », a conclu le réalisateur qui explique pourquoi il a choisi ‘Something In The Way’ comme chanson qui sonnait dans les premières avant-premières de le film.

Il ne faut pas oublier que Cobain était, en plus du leader incontesté de Nirvana, le roi de la scène grunge, une icône de la soi-disant Génération X et à ce jour, il est considéré comme l’un des rock les plus importants et les plus influents. musiciens dans l’histoire.

Sur cette version de Bruce Wayne et de son alter ego, Pattison lui-même a reconnu Empire comme n’étant pas quelqu’un qui répond à l’image typique du riche héritier qui aime la vie sociale frivole. « Absolument. Il construit un tas de gadgets et de choses, juste avec Alfred. Et même Alfred pense qu’il a perdu la tête ! », a déclaré le protagoniste de The Batman.

« Il est dans la rue tous les soirs depuis deux ans, il est battu et abattu, poignardé et brûlé, et ça se voit. Il y a une balle qui effleure le capot, dès le début. Je ne pense pas que cela ait été fait avant », a-t-il souligné à propos de son personnage.

Avec Pattinson, ils complètent le casting de The Batman, qui sortira en salles le 4 mars de l’année prochaine, Andy Serkis en Alfred, Zoë Kravitz en Catwoman, Colin Farrel en Pingouin, Jeffrey Wright en commissaire Gordon et Paul Dano en Riddle.

Avec des informations de Cependant