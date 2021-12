Matt Rhule des Panthers fait une étrange comparaison entre l’équipe et la carrière de Jay-Z

L’entraîneur des Carolina Panthers, Matt Rhule, a fait une étrange comparaison à propos de son équipe après leur défaite contre les Buccaneers au cours de laquelle Tampa Bay a remporté son premier titre NFC South depuis 2007.

L’entraîneur de deuxième année dont l’équipe est tombée à 5-10 avec la défaite a comparé le processus que son équipe traverse avec la montée en puissance de Jay-Z dans le hip-hop.

L’entraîneur-chef des Carolina Panthers, Matt Rhule, s’entretient avec le quart-arrière Sam Darnold lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Buccaneers de Tampa Bay le dimanche 26 décembre 2021 à Charlotte, Caroline du Nord (AP Photo/Jacob Kupferman)

« Je crois que ça marche à 1 000 pour cent, je sais juste que personne ne peut le voir et je m’excuse. Comme je le dis tout le temps à notre équipe, cela a pris sept ans à Jay-Z. Il a dû créer sa propre agence pour devenir une sensation du jour au lendemain. Cela prend du temps », a déclaré Rhule, via WCNC-TV.

Pour ce que ça vaut, le premier album de Jay-Z « Reasonable Doubt » est sorti en 1996 et a culminé à la 23e place du Billboard 200 et à la 3e place des meilleurs albums R&B/Hip-Hop de Billboard. L’album a été produit sous le label Roc-A-Fella Records, créé par Jay-Z, Dame Dash et Biggs en 1995.

Lors des débuts de Rhule en tant qu’entraîneur-chef des Panthers en 2020, l’équipe a terminé 5-11.

Jay-Z a sorti « Reasonable Doubt » en 1996 et a été un succès (Image avec l’aimable autorisation de .)

La Caroline est sur la bonne voie pour une autre saison de cinq victoires, le travail de Rhule étant peut-être en jeu.

Il devrait être sur la sellette à la fin de la saison 2021. Cependant, CBS Sports a rapporté dimanche que les chances que Rhule soit licencié sont « peueuses ».

L’entraîneur-chef des Carolina Panthers, Matt Rhule, travaille en marge dans la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bills de Buffalo, le dimanche 19 décembre 2021, à Orchard Park, NY (AP Photo/Adrian Kraus)

Carolina a embauché Rhule après avoir passé quelques saisons réussies avec Baylor et Temple dans les rangs universitaires.