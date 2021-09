La star de Little People, Big World, Matt Roloff, a rebondi après la malheureuse tempête qui a causé des dégâts dans sa ferme. La star de téléréalité de TLC s’est rendue sur Instagram pour révéler que la saison des citrouilles approchait et qu’il a remis Roloff Farm en forme de navire. Roloff a partagé des photos de lui-même près du panneau Roloff Farm, soulignant que la saison des citrouilles, leur période la plus occupée de l’année s’étend du 1er au 31 octobre. “Cette période de l’année encore…”, a-t-il légendé les photos.

Roloff a partagé des photos d’une “catastrophe” à Roloff Farms le week-end dernier, mais heureusement, ce n’était pas une grosse catastrophe. Une tempête hivernale a soufflé sur sa propriété, faisant tomber une tente pendant son voyage. C’était une triste note sur ce qui aurait dû être un week-end heureux alors que les Roloff ont célébré les anniversaires d’Amy Roloff et Molly Roloff le vendredi précédent.

La photo de Matt montrait une tente blanche effondrée, soutenue par les quelques poteaux debout. La photo a été prise après que Matt et sa petite amie, Caryn Chandler, aient visité la maison d’Amy et de son nouveau mari Chris Marek pour le dîner. “Puis, après avoir souhaité à Molly et Amy le plus heureux des anniversaires vendredi soir… je me suis réveillé avec ce désastre à la ferme”, a écrit Matt. Il a plaisanté en disant que le premier orage qui passait a dû se dire : “Bonjour [Roloff Farms] tente … nous allons vous montrer. » Ils perdent généralement une tente à cause d’une tempête chaque année, a écrit Matt, il n’a donc pas été surpris. « Heureux que nous ayons le temps de récupérer », a-t-il écrit.

Amy n’a pas écrit sur la “catastrophe” sur sa propre page Instagram, mais elle a partagé un message d’anniversaire pour Molly. La fille de Matt et Amy a eu 28 ans vendredi, tandis qu’Amy a fêté son 57e anniversaire le même jour. “Mon meilleur cadeau d’anniversaire. Joyeux anniversaire Molly Jo. Je suis honorée et tellement fière d’être ta mère et nous partageons un anniversaire ensemble. Woohoo. Je t’aime tellement”, a écrit Amy.

Amy et Marek se sont mariés à Roloff Farms le samedi 28 août après cinq ans de relation. Bien que Matt habite à la ferme, il n’a pas été invité au mariage pour éviter un moment gênant. Matt ne s’en souciait pas trop et était “honoré” d’y accueillir le mariage. Quelques jours après la cérémonie, il a partagé une vidéo avec des fans expliquant qu’il était occupé à préparer la ferme pour la saison des citrouilles. Depuis lors, il a partagé plusieurs publications montrant la transformation de la ferme pour la préparer aux visiteurs pendant la saison la plus chargée de l’année.

Dans un article du 12 septembre, Matt a qualifié le mois de septembre de “mois le plus mouvementé” de l’année alors qu’il se préparait, mais c’est la période “la plus excitante” de l’année. “Mise en place [Roloff Farms] La saison des citrouilles est toujours l’occasion de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout est prêt pour que vous et votre famille puissiez vous amuser et partager votre automne avec nous “, a écrit Matt. ” Toujours quelque chose de nouveau !! Venez nous voir… votre place de parking vous attend.”