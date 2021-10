Matt Roloff demande à son ex-femme Amy d’éviter une chose pour le mariage familial à la ferme lors de l’émission spéciale « Little People, Big World »

Les stars de Little People, Big World Amy Roloff et Chris Marek se sont mariées en août, et les fans verront enfin comment tout s’est passé en moins de deux semaines. TLC diffusera un épisode spécial de Little People, Big World intitulé Amy and Chris ‘Happily Ever After le mardi 9 novembre à 21 h HE, comme annoncé tôt jeudi. Dans un aperçu de la spéciale, l’ex-mari de Roloff, Matt Roloff, l’a avertie d’éviter de devenir une « bridezilla » avant les noces.

Dans une scène, Roloff et Marek ont ​​demandé à Matt s’ils pouvaient encore se marier à Roloff Farms dans l’Oregon. « Est-ce que votre offre de nous laisser faire le mariage à la ferme… est-ce que l’offre est toujours bonne ? » Marek a demandé à Matt. « Tant que vous ne devenez pas Bridezilla, tout ira bien », a plaisanté Matt en réponse. Ailleurs dans l’aperçu, Roloff a noté qu’elle ne s’était plus jamais vue sortir ensemble après son divorce avec Matt en 2016, mais qu’elle avait ensuite rencontré « l’homme le plus incroyable ». L’aperçu comprenait également des extraits d’épisodes récents de Little People, Big World qui montraient l’épanouissement de la relation entre Amy et Marek.

Roloff, 56 ans, et Marek, 55 ans, se sont mariés à Roloff Farms devant 146 invités le 28 août. La cérémonie et presque tout ce qui l’a précédée ont tous été filmés par des caméras TLC. « Avec leur mariage dans moins de quatre semaines, Amy et Chris ont encore une liste de choses à faire substantielle », a déclaré le réseau dans un communiqué de presse jeudi. « Amy a accepté l’offre de l’ex-mari Matt d’organiser le mariage à Roloff Farms, mais il construit une nouvelle grange juste à côté de l’endroit où ils échangeront leurs vœux et ils craignent que ce ne soit pas terminé à temps. »

L’émission spéciale montrera Roloff s’inquiétant des rénovations à la ferme, car elle espère que son mariage n’aura pas lieu dans une zone de construction. Elle part aussi en voyage entre filles avec ses meilleures amies. Alors que le mariage approche, Roloff s’inquiète également pour la santé de son père. « Enfin, la famille se réunit pour célébrer le mariage de Chris et Amy et c’est une journée pleine d’émotion et d’amour alors qu’Amy entame son deuxième acte avec son nouveau mari », a noté TLC.

Le mariage du couple s’est pourtant déroulé sans erreur. Ils se sont fiancés en septembre 2019 et prévoyaient de se marier en 2020, mais le mariage a été reporté en raison de la pandémie. « Le jour de notre mariage est un jour spécial, mais notre mariage est une vie ensemble », a déclaré Roloff à PEOPLE après le mariage. « J’aurai le reste de ma vie avec Chris et ça me fait sourire. » Elle a ajouté que tout n’était pas facile, mais « au final, il s’agit de nous deux – Chris et moi. Il s’agit de combiner nos deux vies en une seule et de la partager avec notre famille et nos amis. »