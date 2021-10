Matt Roloff révèle la raison pour laquelle il est jaloux du nouveau mari d’Amy

La star de Little People, Big World, Amy Roloff, a épousé son mari, Chris Marek, fin août. Dans une nouvelle publication sur Instagram, l’ex-mari d’Amy, Matt Roloff, a expliqué pourquoi il était un peu jaloux de Marek. La raison de sa jalousie n’est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendriez.

Sur Instagram, Matt a posté une photo de la moto de Marek. Il a écrit que le nouveau mari d’Amy a une machine « plus froide » que lui. Cependant, il a également fait la chronique d’un cadeau qu’un de ses clients lui a offert et qui compensait le fait qu’il n’avait pas de machines du côté « refroidisseur ».

Il a commencé par écrire, « quand le nouveau mari de votre femme X a un refroidisseur de machine que n’importe laquelle de mes machines. Vous lui demandez de le mettre au premier plan pour que tout le monde puisse le voir. » Matt a continué d’écrire qu’une de ses clientes, Cynthia, lui avait offert une pâtisserie spéciale qui lui a fait sourire. La star de télé-réalité a posté une photo de lui tenant une délicieuse tarte, qu’il a légendé avec: « ….puis un super client m’apporte une tarte aux baies pour que je me sente mieux. :)). »

Amy et Marek se sont mariés fin août à Roloff Farms. Leur mariage a eu lieu environ cinq ans après qu’Amy a finalisé son divorce avec Matt, avec qui elle a été mariée pendant près de 30 ans. Malgré le fait que cela ait eu lieu dans sa ferme, Matt n’a pas assisté à la cérémonie du couple. Cependant, il est clair qu’il n’y a pas de mésentente entre les ex, car Matt a félicité le couple pour leur grand jour.

En discutant avec PEOPLE, Amy a parlé du grand jour du couple. Elle a expliqué au point de vente qu’ils voulaient planifier un « mariage traditionnel ». Mais, elle et Marek se sont affrontés sur certains aspects lors de la planification de la cérémonie. Pourtant, ils ont réussi à le faire fonctionner grâce à des compromis sains.

« Le jour de notre mariage est un jour spécial, mais notre mariage est une vie ensemble », a déclaré Amy. « J’aurai le reste de ma vie avec Chris et ça me fait sourire. » Elle a ajouté à propos des difficultés de planification du mariage : « En fin de compte, il s’agit de nous deux – Chris et moi. Il s’agit de combiner nos deux vies en une seule et de la partager avec notre famille et nos amis,