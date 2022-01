Matt Roloff, star de « Little People, Big World », partage des nouvelles dévastatrices sur la ferme familiale

La ferme historique de la star de Little People, Big World, Matt Roloff, a été menacée par un incendie mardi matin, a révélé mercredi la star de télé-réalité de TLC sur Instagram. Le feu a commencé dans le poulailler Roloff Farms avec des flammes atteignant six pieds de haut. Les pompiers sont intervenus rapidement et la structure vieille de 110 ans a été sauvée. L’incendie a été causé par une lumière tombant sur le sol, a écrit Roloff.

« Jamais un moment d’ennui ici à la ferme … nous avons eu un incendie dans la grange à poulets », a écrit Roloff, 60 ans, sur Instagram, à côté de photos de bois carbonisé dans la grange et d’une vidéo des pompiers arrivant sur les lieux. Roloff a remercié son Ty frit pour avoir suggéré qu’il avait autant d’extincteurs que possible à la ferme et son ouvrier agricole Jason pour leur réflexion rapide.

Jason a appelé le 911 vers 10 heures mardi matin après avoir vu de la fumée « se déverser et je veux dire se déverser » sur les côtés du bâtiment, a écrit Roloff. Les poulets n’étaient pas à l’intérieur, car ils avaient quitté le bâtiment des heures plus tôt. Pendant que lui et sa petite amie, Caryn Chandler, dormaient, Roloff a entendu du bruit à l’extérieur. Il s’est réveillé et a vu les flammes de six pieds de haut. Heureusement, comme tout le monde était préparé et que les pompiers sont intervenus rapidement, le bâtiment n’a subi que des dommages mineurs.

« Entre toutes les mains sur la ferme et la réponse rapide de notre service d’incendie local, la grange est sauvée … seuls quelques dommages intérieurs », a écrit Roloff. « L’incendie a été causé par une lumière tombant au sol. Il s’est probablement produit lorsque tous les poulets se sont précipités pour sortir de leur porte automatique le matin … Aucun poulet n’a été blessé lors de l’événement. »

Le message a accumulé des centaines de commentaires, dont un de sa belle-fille, Isabel Roloff. « Jamais un moment d’ennui en effet », a-t-elle écrit. Les fans étaient également soulagés que tout le monde allait bien et que les poulets étaient en sécurité. « Tellement reconnaissant que les dégâts semblent minimes et que les animaux et les personnes qui ont aidé vont tous bien », a écrit un fan. « Ravi que tout aille bien », a ajouté un autre. « Dieu merci, les poulets et la grange vont bien. Des trucs effrayants à coup sûr », a écrit l’un d’eux.

Roloff Farms est l’un des principaux décors de Little People, Big World. C’est également là que l’ex-femme de Roloff, Amy Roloff, a épousé Chris Marek l’année dernière. Ce n’était pas le premier choix d’Amy, mais elle est venue à l’idée après que Roloff l’ait suggérée. « Je veux dire, j’y ai élevé mes enfants. Je suis dans cette ferme depuis de très nombreuses années, mais c’est aussi là que nous nous sommes rencontrés », a déclaré Amy à Entertainment Tonight en novembre 2021. « C’est aussi là que notre relation a grandi et est devenue ce que c’était. Donc, le solidifier, et commencer notre vie conjugale avec notre mariage là-bas, puis partir au coucher du soleil, c’est logique. »