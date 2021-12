Matt Roszak dit que les États-Unis ont besoin d’un plan de cryptographie | Invezz

L’industrie de la crypto-monnaie est sur le point de recevoir ses premières réglementations aux États-Unis, ce que beaucoup reconnaissent comme un moment historique. Plus que cela s’est produit récemment, cependant, avec plusieurs des meilleurs PDG de crypto maintenant face au Congrès à Capitol Hill.

L’un d’eux, le président de Bloq, investisseur et entrepreneur blockchain Matt Roszak, a brièvement parlé de la situation dans une récente interview à CNBC, déclarant qu’un plan d’action national pour les monnaies numériques était nécessaire.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Roszak a noté qu’il avait été appelé à témoigner à la Chambre il y a cinq ans, en 2016, et que de nombreux sujets concernaient l’innovation, l’emploi, l’investissement, etc. Cependant, il a été éclipsé principalement par le besoin d’éducation des membres du Congrès. Roszak pense que les choses ne sont pas encore là où il aimerait qu’elles soient à cet égard, et il reste encore un long chemin à parcourir pour informer les membres du Congrès sur la crypto, la blockchain, son potentiel, ses risques et ses opportunités.

Roszak considère les crypto-monnaies comme un outil important qui pourrait améliorer considérablement la compétitivité et l’innovation américaines et simplement aider à résoudre les problèmes à Wall Street et au-delà.

Le plan d’action national pour la crytpo

En parlant de réglementation, il a déclaré qu’il existe actuellement de nombreuses agences qui s’y intéressent. Pendant ce temps, tous les investisseurs recherchent la clarté. Dans le même temps, des agences telles que la SEC, la CFTC, le Trésor, etc., ont des groupes de travail dédiés.

Roszak a souligné que, d’un autre côté, il y a des PDG de grandes institutions comme PayPal, Visa, Square, qui penchent vers les crypto-monnaies. Il dit qu’il était incroyable de voir comment ces personnes sont passées d’ignorer les crypto-monnaies à être sceptiques, à s’intéresser et enfin à accepter et à adopter les monnaies numériques. Maintenant, vous voulez que la même chose se produise dans les hauts lieux, c’est-à-dire à la Maison Blanche et à Joe Biden.

Il considère les crypto-monnaies aussi importantes qu’Internet lui-même, il appelle donc à un plan d’action national pour les crypto-monnaies, similaire au plan pour Internet qui était si crucial il y a 25 ans.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent