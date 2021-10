Matt Ryan révèle ses chances de jouer jusqu’à 40 ans (exclusif)

Matt Ryan a 36 ans et joue toujours à un niveau élevé. Au cours des cinq premiers matchs de la saison 2021, le quart-arrière des Falcons d’Atlanta a lancé pour 1 332 verges avec 10 touchés et trois interceptions avec une note de passeur de 97,1. PopCulture.com a récemment rencontré Ryan, qui a parlé de ses chances de jouer jusqu’à 40 ans.

« Oui, nous verrons », a déclaré Ryan à PopCulture. « Je veux dire, j’espère. Je pense que vous ne savez jamais. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver la prochaine fois que vous êtes sur le terrain, et donc je suis heureux de ce que je ressens et de la façon dont je joue en ce moment et j’espère pouvoir rester longtemps dans ce genre d’espace. Mais on ne sait jamais. »

Dans la NFL d’aujourd’hui, il est plus facile pour un quart-arrière de jouer dans la quarantaine par rapport à ce qu’était le jeu dans les années 1980 et 1990. Tom Brady est le meilleur exemple car il a 44 ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Si Ben Roethlisberger décide de retourner chez les Steelers de Pittsburgh pour une autre année, il aura alors 40 ans. Aaron Rodgers aura 38 ans en décembre et a des chiffres similaires à ceux de Ryan. Et Ryan Fitzpatrick, qui a joué avec plusieurs équipes au fil des ans, aura 39 ans en novembre.

Mais voici la différence entre Ryan et les autres quarts mentionnés. Ryan n’a raté que trois matchs dans toute sa carrière – deux en 2009 et un en 2019. Bien que les quarts ne soient pas aussi malmenés qu’il y a 30 ans, ils sont toujours touchés constamment, ce qui entraîne des blessures importantes. Cela conduit à la question de savoir comment Ryan a-t-il pu rester en bonne santé pendant la majeure partie de sa carrière ?

« Un, c’est la chance », a déclaré Ryan. « Je veux dire, j’ai eu de la chance, il n’y a aucun doute là-dessus. Parfois, il se passe des choses aléatoires et vous ne pouvez pas les contrôler. J’essaie de prendre bien soin de moi. Je travaille dur toute l’année pour m’assurer que mon corps est prêt à jouer et j’ai joué avec de très bons joueurs. J’ai eu des gars autour de moi qui m’ont aidé à rester en bonne santé et à bien jouer et de très bons entraîneurs et entraîneurs et une bonne équipe et un bon système de soutien autour de moi pour m’aider réussir et cette partie m’a vraiment aidé. »