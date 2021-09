in

Le QB des Falcons rejoint Kevin Clark pour un épisode de ‘Slow News Day’

Kevin Clark interviewe le quart-arrière des Falcons d’Atlanta Matt Ryan à propos de Popeyes, Mare of Easttown, de son surnom légendaire « Matty Ice », des défenseurs les plus coriaces de la NFL qu’il a affrontés, et de la façon dont les QB recrue peuvent prendre un départ rapide.