Matt Simons engage une action en justice contre UMG pour des redevances impayées

L’auteur-compositeur-interprète de «Catch & Release» Matt Simons a intenté une action en justice contre Universal Music Group Republic Records pour avoir prétendument enfreint les termes de leur accord de licence mondial en retenant les paiements de redevances.

La société néerlandaise Maspeth Music, qui «fournit les services» du Brooklynite Matt Simons, a déposé la plainte aujourd’hui devant un tribunal fédéral de New York. DMN a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant, qui note d’emblée que Simons et Republic Records ont signé fin juillet 2015 un accord de licence mondial (à l’exception de certains pays d’Europe occidentale).

Il convient de mentionner d’emblée que «Catch & Release», qui a accumulé au nord 320 millions de flux Spotify, est devenu disponible pour les fans en septembre 2014. Cependant, le travail est devenu une proéminence commerciale à grande échelle (en particulier en Europe) après le DJ néerlandais Deepend a sorti un remix en mars 2015.

L’accord de licence original entre Simons et Republic englobait «des enregistrements maîtres, des vidéos, des images et du contenu de médias sociaux appartenant à» l’homme de 34 ans, dont le dernier album, 2019’s After the Landslide, est sorti via Maspeth.

De plus, le contrat accordait à Republic / UMG une licence exclusive pour «Catch & Release», avec la possibilité (du côté du label) d’étendre l’accord pour couvrir toutes les chansons de l’album global Catch & Release.

Mais en juin 2016, les parties ont amendé le contrat «pour ajouter, au lieu de l’album Catch & Release, une option pour pas moins de six nouveaux enregistrements master», qui comprendrait un EP, avec encore une autre option, pour un deuxième EP de six titres (ou plus). Republic, en échange de cet accord élargi, «a accepté de modifier les conditions des paiements de redevances et de les rendre plus favorables» pour Simons.

Enfin, en mars 2017, Republic a choisi de ne pas exercer l’option pour de la musique supplémentaire, tout en conservant la licence internationale de «Catch & Release» et en restant dans l’obligation de payer à Simons sa part des redevances du morceau.

La première des allégations de Simons contre Republic est centrée sur un accord conclu en 2017 avec l’Office du tourisme de l’Arizona, qui a autorisé l’utilisation de «Catch & Release» et «Lose Control» dans des publicités à un taux de 34 500 $ par an (dont le demandeur devait recevoir environ la moitié).

En août 2018, la société de communication marketing qui a obtenu la licence au nom de l’Office du tourisme a contacté le directeur de Matt Simons, déclarant que les supérieurs de la République n’avaient pas répondu à sept demandes de facture de renouvellement pour 2018, selon le plainte.

Et malgré plusieurs demandes de Simons pour que Republic / UMG suive et complète l’accord, l’accord a finalement échoué, ce qui a fait que le plaignant a raté le paiement de 17500 $ et les futures extensions, selon le texte.

Ensuite, un «examen des livres et registres du défendeur» en novembre 2019, mené par la société de gestion d’entreprise de comptabilité musicale Gelfand, Rennert & Feldman, a déterminé que le demandeur «avait des redevances supplémentaires d’un montant de 183 764,00 $», précise le procès.

Cette compensation manquante résultait de «ventes numériques sous-déclarées, de compilations tierces non déclarées, de taux de redevances incorrects appliqués aux compilations multi-artistes, de taux de redevances incorrects appliqués aux revenus de vidéoclips et de diffusion», et bien plus encore, les relais de plainte.

De plus, un «calcul supplémentaire» distinct de GRF en novembre 2020 indiquait que le plaignant «avait des redevances supplémentaires d’un montant de 369 818,00 $» – en plus des 183764 $ – en partie parce que le label avait prétendument calculé le montant du paiement en fonction de la les termes de l’accord de licence d’origine par opposition à l’accord mis à jour.

Le même mois, le plaignant a appris que Republic avait «omis de faire une réclamation pour le revenu des droits voisins» dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Brésil, entre autres, réclamations fermaient ou étaient déjà fermées. »

Comme Republic et UMG n’ont pas réussi à rembourser ce paiement prétendument dû, Matt Simons demande au nord de 500000 $ de dommages-intérêts pour rupture de contrat ainsi que les droits généraux pour «Catch & Release», en ce sens que ladite violation a annulé l’accord et le les droits de la piste revenaient alors au plaignant.

Au moment de la publication de cet article, UMG et Republic n’avaient pas commenté publiquement la plainte. Par ailleurs, Warner Music Group reste impliqué dans une confrontation en salle d’audience avec Dwight Yoakam, centrée sur la propriété des droits d’auteur.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.