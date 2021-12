Matt Snell, ancien bassiste de Five Finger Death Punch, rejoint Kill Devil Hill

Dans une nouvelle interview avec Bass Musician Magazine, l’ancien POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS bassiste Matt Snell discuté de son implication dans TUER LA COLLINE DU DIABLE, le groupe qui a déjà présenté l’ancien PANTERA bassiste Marron Rex et batteur légendaire Vinny Appice.

« Nous avons fait un disque en 2020. Et c’est fait », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Il reste quelques petits ajustements, nous travaillons donc sur le plan de sortie pour cela. [Producer] Chris Collier effectivement fait ce disque. Il était un peu occupé à faire le [new] KORN disque, donc nous avons été retardés de quelques semaines, mais il est en train de le terminer en ce moment. Donc le record est incroyable ; ça a l’air vraiment fantastique. Je suis super excité à ce sujet. »

En ce qui concerne la façon dont il en est venu à jouer de la basse pour TUER LA COLLINE DU DIABLE, Mat mentionné: « [KILL DEVIL HILL guitarist] marque [Zavon] m’avait contacté pour jouer de la basse pour lui. Et j’ai connu [KILL DEVIL HILL singer] Dewey [Bragg] depuis une vingtaine d’années. Nous avions l’habitude de jammer ensemble dans le stockage public à l’époque, qui est le même endroit… À CE MOMENT pratiqué là-bas. Nous avons pratiqué là-bas. DEADSETT, qui est devenu À CE MOMENT, puis POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, nous étions tous ce petit village que nous avions en cours. C’était donc une évidence pour moi de rejoindre ce groupe. C’est amusant et jouer avec Johnny Kelly est une bénédiction. C’est juste un batteur fantastique. C’est ce genre de rock plus lent pour moi, donc [there are] des grooves de basse énormes et gras que j’obtiens au lieu d’avoir à jouer cinquante mille notes par seconde. C’est une ambiance vraiment amusante pour moi. »

Snell a ajouté : « Je me souviens que j’écoutais un vieux VERS LE BAS enregistrement [while I] conduisait pour aller au travail, et je me suis dit : « Mec, j’aimerais vraiment être dans un groupe comme celui-ci. » Je suppose que c’est quelque chose que j’ai remis à Dieu, parce qu’il me l’a donné. »

Peu de temps après son départ TUER LA COLLINE DU DIABLE début 2014, Vinny a déclaré que l’incapacité du groupe à obtenir une traction significative avec sa musique était un facteur majeur dans sa décision. Cependant, plus récemment, Vinny a suggéré qu’il avait quitté le groupe parce qu’il « ne pouvait pas gérer » le fait que certains de ses camarades de groupe étaient constamment en retard pour TUER LA COLLINE DU DIABLE activités d’une heure et demie ou même plus.

Vinny, qui avait déjà joué avec SABBAT NOIR, DIO et PARADIS ENFER, à gauche TUER LA COLLINE DU DIABLE en mars 2014. Il a depuis été remplacé par ledit Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF).

TUER LA COLLINE DU DIABLE a sorti son deuxième album, « Révolution en hausse », en octobre 2013 via Century Media Records.

De retour en 2019, Zavon a confirmé que TUER LA COLLINE DU DIABLE avait recruté Nico d’Arnèse jouer de la basse après le départ de brun.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS s’est séparé de Snell en décembre 2010 mais n’a annoncé sa sortie qu’en avril 2011. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory dit plus tard Pistolet Timide Assassin cette Mat a été licencié, ajoutant que le bassiste « n’était pas un écrivain », assurant que le son du groupe ne serait pas affecté.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSle bassiste actuel de, Chris Kael, a officiellement rejoint le groupe en juin 2011.



