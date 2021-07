Matt Sorum, ancien batteur de Guns N’ Roses, et sa femme accueillent leur premier enfant

Ancien GUNS N’ ROSES et REVOLVER EN VELOURS le batteur Matt Sorum et sa femme, chorégraphe, auteur-compositeur-interprète, artiste plasticienne et créatrice de mode As Harpiste ont annoncé la naissance de leur nouvelle petite fille, Lou Ellington Sorum.

“Nos cœurs sont si pleins de gratitude que Dieu ait introduit cet ange dans nos vies”, ont-ils déclaré dans un communiqué. “Notre petite fille Lou Ellington est pur Amour et Joie.”

Lou est né le vendredi 11 juin à Palm Springs, en Californie, pesant 6 lb 14 oz.

Avant la naissance du nouveau bébé, ZZ TOP‘s Billy F Gibbons a sorti un nouvel album qui Mat co-écrit et co-produit. En plus, Mat est sur le point de sortir son nouveau livre, “Double Talkin’ Jive: True Rock ‘N’ Roll Stories”, passant par Livres d’oiseaux rares en automne. “Double Talkin’ Jive” va au-delà des clichés du sexe, de la drogue et du rock’n’roll, racontant l’histoire très humaine de ce qu’il faut pour réussir dans la musique, et le prix de la célébrité exigé de ceux qui réussissent.

L’homme de 60 ans Sorum, qui a remplacé Steven Adler dans GUNS N’ ROSES, a enregistré les albums à grand succès “Utilisez votre illusion I” et “Utilisez votre illusion II” (tous deux en 1991) et “L’incident des spaghettis” (1994). Il a également soutenu le groupe sur la “Utilisez votre illusion” tournée et peut être entendu sur GUNS N’ ROSES‘ “L’ère du direct : ’87-’93” (1999) et “Les plus grands tubes” (2004).

Sorum a dit dans le passé qu’un ARMES À FEU la tournée de retrouvailles aurait dû inclure lui et Adler, chacun jouant les chansons qu’il a enregistrées avec le groupe. Sorum a été intronisé en tant que membre du groupe dans le Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012.

Asle voyage de a commencé à étudier le ballet. Elle a ensuite passé des années en tant que danseuse professionnelle à travailler avec une myriade de légendes de la musique — Lenny Kravitz, Jennifer Lopez, DURAN DURAN et le célèbre réalisateur David LaChapelle, pour n’en nommer que quelques-uns. Au milieu de tout, elle a constamment écrit des chansons et collecté des idées, assemblant tranquillement un son et une vision qui lui sont propres. Après une carrière en danse bien remplie; As a commencé à diriger ses propres spectacles sur scène avec de la musique, des performances artistiques, de la mode et des visuels encapsulant son kaléidoscope de créativité. As lance sa ligne de mode éponyme, As Harpiste, Plus tard cette année. Elle est véhémente sur l’autonomisation de toutes les femmes. Elle croit qu’il faut raconter de vraies histoires de femmes et prévoit d’utiliser la mode comme moyen pour que les femmes cultivent un lien plus profond avec elles-mêmes et le monde qui les entoure.

