Matt Sorum, ancien batteur de Guns N’ Roses, pleure la mort de l’archevêque Desmond Tutu

Ancien GUNS N’ ROSES le batteur Matt Sorum pleure la mort de Mgr Desmond Tutu, le militant des droits humains décédé en Afrique du Sud à l’âge de 90 ans.

Le dimanche (26 décembre), Sorum pris à son Instagram d’écrire : « Très triste d’apprendre le décès de Mgr Desmond Tutu, j’ai eu l’honneur de le rencontrer lors d’une tournée en Afrique du Sud avec ROIS DU CHAOS en 2014. J’ai reçu un appel d’un ami me demandant si nous aimerions le rencontrer pour le thé. Steven Tyler, Duff [McKagan], Billy Gibbons et Nuno Bettencourt avec nos femmes, nous nous sommes dirigés vers son bureau en traversant la marina du Cap, près de la porte Nelson Mandela. Nous avons été accueillis par son personnel adorable et Archevêque Tutu. Nous nous sommes assis avec lui pendant environ 1 heure pendant qu’il nous remplissait d’un espoir positif et édifiant pour l’avenir de l’Afrique et du monde. Il était très intelligent avec un ton doux. Ce fut une expérience spirituelle d’être si proche d’un homme qui a consacré sa vie à aider les opprimés, en particulier pendant l’apartheid, alors qu’il était une figure déterminante avec Mandela. Ce fut un jour que je n’oublierai jamais et je suis si heureux d’avoir pu être en présence d’un si grand homme. #rip @desmondtutu ».

L’un des militants des droits humains les plus connus d’Afrique du Sud, Tutu a remporté le prix Nobel de la paix 1984 pour ses efforts dans la résolution et la fin de l’apartheid. Critique virulent de l’apartheid, il a également soutenu le boycott économique de l’Afrique du Sud, tout en encourageant constamment la réconciliation entre les différentes factions associées à l’apartheid. Lorsque Nelson Mandela a été élu premier président noir du pays, il a nommé Tutu président de la Commission vérité et réconciliation.

Tutu a remporté un certain nombre d’autres prix, dont le Pacem in Terris Award, le Bishop John T. Walker Distinguished Humanitarian Service Award, le Lincoln Leadership Prize et le Gandhi Peace Prize.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Matt Sorum (@mattsorum)

