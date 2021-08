Matt Sorum ne souhaite pas qu’il soit toujours dans Guns N’ Roses: l’univers a prévu “quelque chose d’autre” pour moi

Ancien GUNS N’ ROSES le batteur Matt Sorum a déclaré à Billboard dans une nouvelle interview qu’il ne souhaitait pas être invité à rejoindre le groupe lors du lancement de son “Pas dans cette vie” tournée il y a cinq ans.

Le musicien de 60 ans, qui a également joué avec LE CULTE, REVOLVER EN VELOURS et VAMPIRES D’HOLLYWOOD, n’est pas impliqué dans GN’Rdes retrouvailles extrêmement réussies, qui met en vedette le chanteur Axl Rose, guitariste Sabrer et bassiste Duff McKagan aux côtés du batteur Franck Ferrer, claviériste Roseau étourdi, guitariste Richard Fortus et deuxième claviériste Mélissa Reese.

“Les gens me demanderont : ‘Tu ne veux pas être sur la route avec ces gars-là ? Pourquoi n’es-tu pas en tournée ?'”, a-t-il déclaré. “Et je me dis ‘Eh bien, quelque chose d’autre est en magasin. J’ai eu un bébé. Je fais différents projets. Je fais mon propre truc.’ C’est ce que l’univers m’a destiné. Je n’ai jamais essayé de mettre une cheville carrée dans un trou rond.

De retour en mars 2019, Sorum Raconté “Les nuits du fil de fer” qu’il a appris la réunion partielle de GUNS N’ ROSES‘ line-up classique “probablement à peu près” en même temps que “tout le monde l’a fait. J’étais dans le groupe VAMPIRES D’HOLLYWOOD là pendant une minute », a-t-il dit. « C’était donc à peu près à ce moment-là. C’est essentiellement ce qui s’est passé. Et puis ça s’est passé comme ça s’est passé. Et la vie continue.”

Sorum, qui a remplacé Steven Adler dans GUNS N’ ROSES, a enregistré les albums à grand succès “Utilisez votre illusion I” et “Utilisez votre illusion II” (tous deux en 1991) et “L’incident des spaghettis” (1994). Il a également soutenu le groupe sur la “Utilisez votre illusion” tournée et peut être entendu sur GUNS N’ ROSES‘ “L’ère du direct : ’87-’93” (1999) et “Les plus grands tubes” (2004).

Mat était parmi les GUNS N’ ROSES les membres qui ont été intronisés Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012. Il, Adler, Sabrer et McKagan assisté à la cérémonie, tandis que Rose et guitariste fondateur Izzy Stradlin resté à la maison.

Sorum Raconté Le pouls de la radio dans une interview de 2009 que si le classique GUNS N’ ROSES groupe réuni, ils devraient jouer avec lui et Adler. “Si c’est moi à la batterie ou Stéphane ou quoi que ce soit, si cela arrivait, ce serait génial, vous savez”, a-t-il dit. “Je leur dirais en fait:” Hé, ramenez-nous tous les deux “, vous savez. Laisse-moi jouer les autres trucs. Nous aurons deux kits de batterie. Je m’en fiche. Si ‘Appétit [For Destruction]’ [the band’s debut] sonne mieux avec Stéphane jouer, ayez les deux gars là-haut. Ils peuvent se le permettre.”

Mat est sur le point de sortir son nouveau livre, “Double Talkin’ Jive: True Rock ‘N’ Roll Stories”, le 7 septembre via Livres d’oiseaux rares.

